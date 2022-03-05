FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
3 действенных способа наконец-то выучить английский 3 действенных способа наконец-то выучить английский "Мама мешает заниматься интимом": женские форумы и проблемы их участниц "Мама мешает заниматься интимом": женские форумы и проблемы их... Успешному успеху блогеров приходит конец? Успешному успеху блогеров приходит конец? "Вау, детка, давай познакомимся!": мастера подкатов выходят на охоту "Вау, детка, давай познакомимся!": мастера подкатов выходят на охоту Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «С криками за мир с***али за кордон» - Шнуров ткнул звезд в их лицемерие «С криками за мир с***али за кордон» - Шнуров ткнул звезд в их... Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные Семёрка интересных фактов обо всём на свете Семёрка интересных фактов обо всём на свете Мультфильмы СССР затерявшиеся на фоне ремейков Мультфильмы СССР затерявшиеся на фоне ремейков Восемь очень красивых французских актрис Восемь очень красивых французских актрис Самое короткое ограбление Самое короткое ограбление С воды на хлеб: Как выживает на пенсию разбитый инсультом 68-летний Борис Моисеев С воды на хлеб: Как выживает на пенсию разбитый инсультом... Самоирония 100 LV: люди, которые научились смеяться над собой Самоирония 100 LV: люди, которые научились смеяться над собой Кот утешает своего друга-лабрадора Кот утешает своего друга-лабрадора Обычный зимний день в России Обычный зимний день в России Не стоило кусать всех за бочок Не стоило кусать всех за бочок 20 неудач Голливуда, которые едва не погубили популярные кинофраншизы 20 неудач Голливуда, которые едва не погубили популярные кинофраншизы 17 любопытных случаев, когда природа удивила размерами 17 любопытных случаев, когда природа удивила размерами Следы могущественной цивилизации в Арктике Следы могущественной цивилизации в Арктике
Главная > Видео 
Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные

Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2022 10:51
Метки: Казахстан   в мире   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   люди   
5865
1
1
Парень не смог спокойно смотреть, как трое неизвестных удерживают и бьют мужчину. Молодой человек не испугался численного преимущества противника, выбежал из дома и вмешался в драку.
Инцидент произошел несколько лет назад в казахстанском городе Актау.

Избитый мужчина рассказал, что у него с собой был смартфон и сумма денег, которые неизвестные пытались отобрать. Полицейские изучили видео, установили личности грабителей и задержали их.

Видео содержит ненормативную лексику.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Казахстан   в мире   видео   драка   избиение   инцидент   конфликт   люди   

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
39
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
dima423 5 часов назад
Пацан ваще молодец) просто респект
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Флоки 15 минут назад
Рус красавчик! Апплодирую стоя!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Владимир 17 минут назад
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5246 1410 5004 9712

Заранее большое человеческое спасибо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nameless 56 минут назад
Красава, просто ворвался))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
930
master_luga 58 минут назад
Прям орел !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Кто-то Кутуньо Час назад
Смотрел несколько раз. Согласитесь- мало, кто не пересматривал)) Первый раз даже зааплодировал в радостной злобе))))) Парень- ураган!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62
Артем Петухов Час назад
Руся и правда красава
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex Xela Час назад
Мочьно! Красиво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Максим Час назад
Он красавчик, а вы два петуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
630
Андрей Александрович 2 часа назад
Ну видно же, что чурки! [мат] чурки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
292
<name> 2 часа назад
молодец, уважуха !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
557
leemur86 2 часа назад
Руся мужик
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Димон 2 часа назад
я 5 раз перемотал этот момент в середине, и потом еще 5)))). красава ваще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DHC 3 часа назад
Не все герои носят плащи)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
c3nsor3d 3 часа назад
Пацан - ураган!-) +)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Anatoly Shestakov 3 часа назад
Вот это он ворвался. Как ураган. Молодец!
Не спортсмен, но тактику уличного боя знает на 5+.
Но самое любопытное, что у троицы активист в белой тюбетейке. Т.е. очень религиозная личность... лицемеры.
Ещё в сказках про Ходжу Насреддина было: "сильнее всех молится самый большой грешник".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
296
capbutt 3 часа назад
Шакалы, гля. И операторы тоже. Хорошо , что хоть один нормальный человек нашёлся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
20k
kamanch 3 часа назад
Как жена Руся переживает за него. Кричит: Русь, красавчик мой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
SinigamiRuuk 3 часа назад
Смотрел без звука, но в голове полетели звуки Брюса Ли, как этот парень залетел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
*Сергей* 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer 3 часа назад
парень красава!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 15 комментариев
Показать ещё
3 действенных способа наконец-то выучить английский 3 действенных способа наконец-то выучить английский Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину Агрессивный хулиган избил заступившегося за девушку в автобусе мужчину Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом Пьяный мужчина остановил электропоезд, желая подраться с машинистом Драка в московском дворе переросла в избиение Драка в московском дворе переросла в избиение Кассир смогла постоять за себя Кассир смогла постоять за себя
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

720094



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
1
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний
12
595
Кто отказался от покупателей из России: полный список компаний
Набирающие популярность
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
0
4
Дизайнеры показали ванные комнаты знаменитостей
Рыкари: легенда или сказка?
0
2
Рыкари: легенда или сказка?
3 действенных способа наконец-то выучить английский
3 действенных способа наконец-то выучить английский
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Они пытались
0
2

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#интересное#Россия#в мире#кино#дтп#санкции#девушки
#Юмор#интересно#люди#ватермарк#автомобили#Приколы#Украина#комментарии#авто аварии#дети
#прикол#животные#подборка#СССР#автомир#картинки#аварии#фотографии#природа#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться