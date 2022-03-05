Парень бросился на помощь мужчине, которого избивали неизвестные

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Парень не смог спокойно смотреть, как трое неизвестных удерживают и бьют мужчину. Молодой человек не испугался численного преимущества противника, выбежал из дома и вмешался в драку.
Инцидент произошел несколько лет назад в казахстанском городе Актау.
Избитый мужчина рассказал, что у него с собой был смартфон и сумма денег, которые неизвестные пытались отобрать. Полицейские изучили видео, установили личности грабителей и задержали их.
Видео содержит ненормативную лексику.
Избитый мужчина рассказал, что у него с собой был смартфон и сумма денег, которые неизвестные пытались отобрать. Полицейские изучили видео, установили личности грабителей и задержали их.
Видео содержит ненормативную лексику.
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Заранее большое человеческое спасибо
Не спортсмен, но тактику уличного боя знает на 5+.
Но самое любопытное, что у троицы активист в белой тюбетейке. Т.е. очень религиозная личность... лицемеры.
Ещё в сказках про Ходжу Насреддина было: "сильнее всех молится самый большой грешник".