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Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3»

Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3»

Автор:
16 июня 2022 09:23
Сообщество : Таксисты
Метки: Алма-Ата   Казахстан   видео   люди   мнение   монолог   такси   таксист   
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Колоритных водителей такси из фильма «Брат 2» помнят многие. Автор видео встретил в Алма-Ате похожего недовольного таксиста, который за словом в карман не полезет.
Интересно, у него брата в Москве нет? Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алма-Ата   Казахстан   видео   люди   мнение   монолог   такси   таксист   
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12  комментариев
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10k
Андрей Ма-С 2 часа назад
"Пальцы веером а в жопе куй. Авторитет бл я."
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7k
Николай 4 минуты назад
Мата бы поменьше, а так верно говорит, родил воспитывай, и государство в том числе, и общество в том числе, а иначе получится - не человек...
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598
Гиви Полчаса назад
Оказывается русские у них во всём виноваты были.
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2k
Димон Полчаса назад
У меня сосед такой же, даже голос похож, я его когда встречу все время такую же речь слушаю, что все пи-сы , а бабы просттки)))
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743
Виктор Глущенко 45 минут назад
Автор , давай продолжение . Вторую , третью серию . Да чтоб молодняк послушал .
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18k
ЦСКА 49 минут назад
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202
Aleks 53 минуты назад
И не поспоришь насчет воспитания.
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1k
Шурман Час назад
Наболело , хотя в чем то он прав . Земляк , такой же вспыльчивый как и мы все . Не думал что после 97-99 года что то такое услышу , тогда Русские были виноваты так что мне пришлось уехать из родной Алматы , хотя я коренной и мать моя и ее мать и мать ее матери .
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16k
sgb66 Час назад
Жжет напалмом.
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
И ведь правильно..
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