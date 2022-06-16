Таксист, которого можно снимать в фильме «Брат 3»

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Колоритных водителей такси из фильма «Брат 2» помнят многие. Автор видео встретил в Алма-Ате похожего недовольного таксиста, который за словом в карман не полезет.
Интересно, у него брата в Москве нет? Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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