Самое быстрое прибытие полиции

В Казахстане мужчина сидел возле подъезда дома ночью и мешал жильцам спать. Жительница дома не выдержала и пригрозила выпивохе вызовом полиции. Однако женщине не пришлось звонить стражам правопорядка. Они неожиданно появились сами.

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Полицейских не пришлось долго ждать Всегда бы так появлялись! Присутствует ненормативная лексика.