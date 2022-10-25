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Самое быстрое прибытие полиции

Самое быстрое прибытие полиции

Автор:
25 октября 2022 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Казахстан   Курьезы   Прикол   видео   люди   подъезд   полиция   
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В Казахстане мужчина сидел возле подъезда дома ночью и мешал жильцам спать. Жительница дома не выдержала и пригрозила выпивохе вызовом полиции. Однако женщине не пришлось звонить стражам правопорядка. Они неожиданно появились сами.

Полицейских не пришлось долго ждать

Всегда бы так появлялись! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Казахстан   Курьезы   Прикол   видео   люди   подъезд   полиция   
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1  комментарий
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Квантовый переход 54 минуты назад
У меня мечта.Создать бригаду в полиции.Даже оплатить согласен.Приехали,проверили,вломили люлей ,уехали.Все таки дебилов надо воспитывать.
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