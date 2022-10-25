Самое быстрое прибытие полиции

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В Казахстане мужчина сидел возле подъезда дома ночью и мешал жильцам спать. Жительница дома не выдержала и пригрозила выпивохе вызовом полиции. Однако женщине не пришлось звонить стражам правопорядка. Они неожиданно появились сами.
Полицейских не пришлось долго ждать
Всегда бы так появлялись! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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