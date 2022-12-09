«Думал, укропы»: стрелявший в полицейских дезертир объяснил свой поступок

Задержанный пошел в «отказ». Говорит, что просто заблудился.
Военнослужащий, устроивший стрельбу 6 декабря в Новошахтинске и ранивший полицейского в бедро, рассказал в суде свою версию событий. Крайне неубедительную.
По словам задержанного, он принял полицейский за украинцев, потому что те были не в форме. Он полагал, что всё ещё находится где-то на линии фронта, поскольку отстал от своей группы и заблудился. Также мужчина подтвердил, что состоит в ЧВК «Вагнер». Но через секунду добавил, что не хочет отвечать на этот вопрос.
Источник:
Напомним, что по данным некоторых изданий, 38-летний Павел Николин бродил с пулемётом Калашникова с 24 ноября. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и 222 УК РФ "Незаконный оборот огнестрельного оружия".
Источник:
- Участники свадебного кортежа из Иваново, которых "не заметила" полиция, извинились за стрельбу
- Отметили окончание "ковикул": в центре Туапсе туристы устроили стрельбу из движущегося авто
- "Оружие не найдено": в Иванове полиция не заметила свадебный кортеж со стрельбой и ездой по встречке
- В Москве водитель "Кадиллака" расстрелял таксиста
- Экс-футболист "Спартака" задержан за контрабанду наркотиков на 10 миллионов евро
https://old.fishki.net/anti/3623583-hochu-skazaty-spasibo-ot-kanadcev.htmlhttps://old.fishki.net/anti/3623583-hochu-skazaty-spasibo-ot-kanadcev.html