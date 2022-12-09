«Думал, укропы»: стрелявший в полицейских дезертир объяснил свой поступок

Военнослужащий, устроивший стрельбу 6 декабря в Новошахтинске и ранивший полицейского в бедро, рассказал в суде свою версию событий. Крайне неубедительную.



По словам задержанного, он принял полицейский за украинцев, потому что те были не в форме. Он полагал, что всё ещё находится где-то на линии фронта, поскольку отстал от своей группы и заблудился. Также мужчина подтвердил, что состоит в ЧВК «Вагнер». Но через секунду добавил, что не хочет отвечать на этот вопрос.