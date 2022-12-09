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«Думал, укропы»: стрелявший в полицейских дезертир объяснил свой поступок

«Думал, укропы»: стрелявший в полицейских дезертир объяснил свой поступок

Автор:
09 декабря 2022 13:44
Сообщество : Криминал
Метки: ЧВК Вагнера   видео   дезертир   допрос   задержанный   полиция   стрельба   
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Задержанный пошел в «отказ». Говорит, что просто заблудился.

Военнослужащий, устроивший стрельбу 6 декабря в Новошахтинске и ранивший полицейского в бедро, рассказал в суде свою версию событий. Крайне неубедительную.


По словам задержанного, он принял полицейский за украинцев, потому что те были не в форме. Он полагал, что всё ещё находится где-то на линии фронта, поскольку отстал от своей группы и заблудился. Также мужчина подтвердил, что состоит в ЧВК «Вагнер». Но через секунду добавил, что не хочет отвечать на этот вопрос.

Напомним, что по данным некоторых изданий, 38-летний Павел Николин бродил с пулемётом Калашникова с 24 ноября. Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и 222 УК РФ "Незаконный оборот огнестрельного оружия".

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Метки: ЧВК Вагнера   видео   дезертир   допрос   задержанный   полиция   стрельба   
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13  комментариев
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17k
Пронька Грезной Час назад
Это только первые заблудшие с пулеметами пошли. Скоро их гораздо больше станет. И не только с пулеметами.
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2k
Lovels Travel 14 минут назад
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Комментарий удален. Причина: флуд
143
32k
Fat Lynx 37 минут назад
А! Ну тогда ладо...
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11k
Артем 46 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Aqueronte Час назад
жаль покойного, я не сильно забегаю вперед?
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31k
Юр21 Час назад
По части сказок зечары Андерсону с Бажовым сто очков вперёд дадут! Главное что бы уши были.
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60k
google.ru 2 часа назад
Огромная победа России..Уверен что он хороший парень.. надо лишь признаться в любви к Путину..
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13
ruslan d 2 часа назад
Офигеть он заблудился ...
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13
ruslan d workmen77 Час назад
там расстояние до границы километров 10 + даже он мне кажется географию на уровне школы знает ...
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