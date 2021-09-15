"Оружие не найдено": в Иванове полиция не заметила свадебный кортеж со стрельбой и ездой по встречкеВ минувшую субботу в Иванове гуляла свадьба. Широко, громко, с кортежем из "Приор" и стрельбой в воздух. Местные полицейские на вопросы испуганных граждан ответили, что все это им...