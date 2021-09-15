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В минувшую субботу в Иванове гуляла свадьба. Широко, громко, с кортежем из "Приор" и стрельбой в воздух. Местные полицейские на вопросы испуганных граждан ответили, что все это им показалось.
В Иванове полицейские были вынуждены провести проверку после жалоб горожан на свадебный кортеж, который "пилил" по встречке, нарушая все правила ПДД, а из машин доносились звуки стрельбы из оружия. Жильцы домов, рядом с которыми ехали авто, утверждали, что из "Приор" стреляли якобы из пистолетов, а из люка фордовского внедорожника – из автомата, очередями.
Однако в правоохранительных органах горожанам ответили, что проверка не выявила никаких нарушений. Оружия у гостей на свадьбе не нашли. Обознались, дескать, уважаемые.
Свадебный кортеж из двух десятков авто сняли на видео, которое с субботы гуляет по городским пабликам в ВК и мессенджерам. И только после упоминания о нем в полиции пообещали провести еще одну проверку. Между тем, свадебная стрельба, столь популярная в кавказских республиках, в России расценивается как хулиганские действия. Правонарушителям, согласно уголовному кодексу, за подобные проделки может грозить срок до 5 лет лишения свободы. Только вот посадят ли?
Открою секрет - это стандартный ответ по умолчанию. Никто там не собирается всерьёз что-то расследовать итд. И это ещё новость, что ответили, в последнее время практику "отвечать на заявления" практически свернули— кофе будешь? (@L79913) September 15, 2021
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https://govoritmoskva.ru/news/287576/https://govoritmoskva.ru/news/287576/
А во всех бедах было принято обвинять русских которые только с недоумением на это все смотрели.
Ну нам несколько задолбало быть козлами в отпущении.
И да понятно кому это выгодно валить все проблемы на другую страну а не признаваться в своих косяках.
Но нам то что с этим делать прикажете?
Ваш президент вон полномасштабной войной грозит. Бред? Бред. Но ведь может допиз...мы до того что сам загонит себя в ситуацию отсутствия выбора.
А подыхать на этой войне будут обычные люди.
Ну а то что полиция не увидела оружие, так все логично. Милиция служила народу. А вот полиция-полицейский и прочие вариации в нашей истории, истории страны, несколько замараны и редко когда употребляются в хорошем смысле.
Но я говорил о наших исторических особенностях, милиция изначально была народной, поскольку туда и брали обычных людей, радеющих за безопасность в новом обществе, как его тогда понимали. Полиция же засветилась в репрессиях в имперской России, а затем и не слишком хорошо во время ВОВ. Да и сейчас отношение к ней не слишком хорошее. Но это исключительно личное мнение, с которым можно не соглашаться.