Свадебный кортеж из двух десятков авто сняли на видео, которое с субботы гуляет по городским пабликам в ВК и мессенджерам. И только после упоминания о нем в полиции пообещали провести еще одну проверку. Между тем, свадебная стрельба, столь популярная в кавказских республиках, в России расценивается как хулиганские действия. Правонарушителям, согласно уголовному кодексу, за подобные проделки может грозить срок до 5 лет лишения свободы. Только вот посадят ли?

2021-09-15T12:38:50+03:00