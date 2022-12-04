"Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси

Известный британский уличный художник Бэнкси некоторое время назад приехал на Украину и нарисовал в разных городах страны несколько граффити. Этими работами он решил подбодрить жителей Незалэжной, но, похоже, лишь спровоцировал на плохие поступки.
Тяга украинцев к прекрасному неистребима. На днях в г. Гостомеле (Киевская область) пропало граффити известного Бэнкси: изображение просто сняли со стены. Точнее, злоумышленники подрезали утеплитель и забрали с собой граффити.
В пресс-службе киевского управления полиции сообщили о том, что "открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»".
А третьего декабря полиция задержала восьмерых украинцев, подозреваемых в краже. Все они - жители Незалежной (преимущественно, Киева и Черкасс) в возрасте от 27 до 60 лет. Организатором преступления называется киевлянин. По сообщению начальника главного управления национальной полиции в регионе Андрея Небытова, сейчас граффити хранится в в Бучанском управлении.
Кстати, это не первая кража работ известного художника. Бэнкси посетил Украину в середине ноября и оставил на стенах разных городов семь рисунков.
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