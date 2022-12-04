"Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси

А третьего декабря полиция задержала восьмерых украинцев, подозреваемых в краже. Все они - жители Незалежной (преимущественно, Киева и Черкасс) в возрасте от 27 до 60 лет. Организатором преступления называется киевлянин. По сообщению начальника главного управления национальной полиции в регионе Андрея Небытова, сейчас граффити хранится в в Бучанском управлении.