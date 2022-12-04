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"Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси

"Срезали со стены и пытались продать": на Украине задержали любителей живописи, укравших граффити Бэнкси

Автор:
04 декабря 2022 12:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Украина   бэнкси   видео   искусство   киев   политика   полиция   стрит-арт   украли   
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Известный британский уличный художник Бэнкси некоторое время назад приехал на Украину и нарисовал в разных городах страны несколько граффити. Этими работами он решил подбодрить жителей Незалэжной, но, похоже, лишь спровоцировал на плохие поступки.

Тяга украинцев к прекрасному неистребима. На днях в г. Гостомеле (Киевская область) пропало граффити известного Бэнкси: изображение просто сняли со стены. Точнее, злоумышленники подрезали утеплитель и забрали с собой граффити.


В пресс-службе киевского управления полиции сообщили о том, что "открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества»".


А третьего декабря полиция задержала восьмерых украинцев, подозреваемых в краже. Все они - жители Незалежной (преимущественно, Киева и Черкасс) в возрасте от 27 до 60 лет. Организатором преступления называется киевлянин. По сообщению начальника главного управления национальной полиции в регионе Андрея Небытова, сейчас граффити хранится в в Бучанском управлении.



Кстати, это не первая кража работ известного художника. Бэнкси посетил Украину в середине ноября и оставил на стенах разных городов семь рисунков.


Рисунок на «Майдане», где дети качаются на противотанковой конструкции, пытались разобрать по кирпичикам и продать на eBay

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Метки: Ynews   Украина   бэнкси   видео   искусство   киев   политика   полиция   стрит-арт   украли   
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9  комментариев
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1k
Ksenia2 Час назад
Интересно, а как они собирались продавать работу?
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29k
Dobry vojak Svejk Z 5 минут назад
Лучше бы он мозг нарисовал. Хоть оправдались бы, горе-похитители
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3k
Григорий 10 минут назад
какой сильный малыш, путина кинул через себя
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5k
Бу 10 минут назад
вся суть хозлов в этой новости
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5k
Горыныч 13 минут назад
нихуа у автора кирпичики,у нас это фундаментные блоки и их только краном разбирать.
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Павел Христенко 21 минуту назад
Бенкси, конечно , художник авторитетный , но лучше бы от подарил украинцам свиную голову, и красиво и холодца бы наварили.
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8
Виктор Власов Павел Христенко 15 минут назад
Обычный художник -акционист. Хайпожор.
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Pterocactus 44 минуты назад
А чего трудного, забрать бетонные блоки, где дети нарисованы? Подогнали грузовик с краном-и усэ!
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6k
rutt 55 минут назад
"И эти люди учат нас не ковыряться в носу" Цеевропейцы блин
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