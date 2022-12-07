СК показал видео с задержанным за стрельбу в полицейских мужчиной

Напомним, что телеграм-каналы Mash и Baza ранее сообщали, что задержанный отбывал срок в уфимской ИК-4 и был оттуда завербован в ЧВК. По сведениям каналов, задержанного зовут Павел Николин, ему 38-лет. И якобы он покинул зону СВО ещё 24 ноября, успев за это время перебраться на территорию России.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и 222 УК РФ "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Задержанному грозит кувалда очень солидный срок.