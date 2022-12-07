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СК показал видео с задержанным за стрельбу в полицейских мужчиной

СК показал видео с задержанным за стрельбу в полицейских мужчиной

Автор:
07 декабря 2022 15:52
Сообщество : Криминал
Метки: Оружие   СК   дезертир   задержание   нападение   ростов   
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В ведомстве подтвердили, что задержанный ранее был судим за кражу и разбой.

Следственный комитет показал кадры с задержанным мужчиной, который накануне открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области.

В ведомстве подтвердили, что нападавший — не местный житель, что ранее он был судим за кражу и разбой и что огонь по полицейским он вёл из ручного пулемёта. Другие детали о его личности ведомство не сообщает.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что информация о том, является ли мужчина, открывший огонь по полицейским в Ростовской области, дезертиром из ЧВК, — не публичная и «носит закрытый оперативный характер». Также Пригожин пообещал провести расследование, по поводу того является ли задержанный из числа "музыкантов".

Напомним, что телеграм-каналы Mash и Baza ранее сообщали, что задержанный отбывал срок в уфимской ИК-4 и был оттуда завербован в ЧВК. По сведениям каналов, задержанного зовут Павел Николин, ему 38-лет. И якобы он покинул зону СВО ещё 24 ноября, успев за это время перебраться на территорию России.


Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и 222 УК РФ "Незаконный оборот огнестрельного оружия". Задержанному грозит кувалда очень солидный срок.

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Метки: Оружие   СК   дезертир   задержание   нападение   ростов   
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50k
dima423 20 минут назад
лучше бы кувалда...
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24k
Сибиряк 16 минут назад
не понимаю зачем его живым взяли
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