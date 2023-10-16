В социальных сетях завирусилось видео с камеры видеонаблюдения, которая висит в одном из многоквартирных домов нашей страны. Обычный дом, обычные люди. В которых при виде камеры тут же просыпается совесть.

Мальчишка с прыжка врезался в кнопку лифта, но как только заметил камеру, тут же вытер её и рукой и даже принёс извинения. Парень хотел оставить на площадке банку пива (или выпить её там). но заметив камеру тут же передумал.