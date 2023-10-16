В современных домах в каждом подъезде стоят камеры видеонаблюдения. Судя по всему, не зря!
В социальных сетях завирусилось видео с камеры видеонаблюдения, которая висит в одном из многоквартирных домов нашей страны. Обычный дом, обычные люди. В которых при виде камеры тут же просыпается совесть.
Мальчишка с прыжка врезался в кнопку лифта, но как только заметил камеру, тут же вытер её и рукой и даже принёс извинения. Парень хотел оставить на площадке банку пива (или выпить её там). но заметив камеру тут же передумал.
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Камеры в подъезде сейчас очень нужны, но некоторые жильцы против. Расскажу свою историю из жизни. Предложили у нас как-то поставить камеры на первом этаже, так как кто-то начал гадить в лифте. Непонятно, то ли это человек, то ли это чья-то собака. Так или иначе споров в домовом чате было выше крыши, на целую неделю. Большинство было "за" установку камеры, но вот пять человек упёрлись рогами. Говорили, что это вмешательство в личную жизнь, что платить они ничего не будут и вообще камеры взломают и будут следить за ними. В итоге камеры поставили, в подъезде стало намного чище, в лифте никто не гадит. Но эти пять человек до сих пор жалуются, что им теперь "неуютно" под взглядом камеры.
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Здесь ПОКА плюс 20, а у другого МИНУС 13.
Я так думаю что всё дело в том, КТО запостил.
Или я не прав?
Вот и выходит, что камера вроде бы есть, а по мелким происшествиям она в принципе бесполезна. Конечно, если перед ней грохнут кого-нибудь, то, вероятно, записи изымут (опять-таки полиция). А так, вел утащили, ударили кого-нибудь нетяжело, нагадили в подъезде - такими мелочами УК+участковый не занимаются...
Представляете, если записис будут в легком доступе что начнется? Пол дома будет денно и нощно кино разглядывать. На это нужно будет специального человека сажать и мощности другие.
Можно сделать локальный сервер с хорошей обвязкой, которая потянет сонм желающих смотреть камеры, с регистрацией и организацией доступа, но это будет стоить немного совсем других денег.