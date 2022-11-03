В Швейцарии власти подготовили инструкции по выживанию зимой

С наступлением зимы власти Швейцарии всерьёз задумались об экономии электроэнергии, газа и других источников тепла и света. Жителям страны разослали методичку о том, как выжить зимой: как экономить тепло, деньги и где брать еду.
Первое, что предлагается в методичке — это вырезать чек-лист и пойти с ним в магазин. В списке продукты, которые помогут пережить зиму. Далее расписаны подробные указания — что и как делать при отсутствии электричества, воды и прочих необходимых коммуникаций. В методичке также сообщается о возможном введении трёхдневного блэкаута, если появится необходимость сбережения энергии. О методичке рассказала Лайфу продюсер-документалист Виктория Петрова.
"Правительство Швейцарии рассылает брошюры о том, что нужно закупить в случае зимнего голода в Швейцарии. Также указывается, что необходимо сделать сейчас: вырезать чек-лист, пойти в магазин и запастись теми продуктами, которые нужны на зиму и которые помогут выжить в случае ЧС", — рассказала Виктория.
Кроме того рекомендации озвучиваются и по телевизору и радио. Швейцарцам советуют не отапливать жилища выше, чем на 19 градусов, запастись продуктами и не забывать об одиноких пожилых людях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В психологии есть такое понятие - директорский синдром. Это когда человек боится двигаться вперед и еще больше боится откатиться назад. В итоге он прекращает активную деятельность и скатывается в глубокую депрессию, в результате чего теряет все.
На двух языках эстонском и русском, с цветными картинками.
Сколько бюджетных денег под эту компанию попилили!?
А что в активе? голод, холод и блекаут...
пс: а кто ей задницу подтирает?
Запасать продукты? в Швейцарии, в богатейшей стране Европы?
Думаю - специально нагнетают, сцуки, запуганным народом легче управлять.
Прикол в том, что им говорят закупится продуктами, т.е сейчас, потом может не быть, видимо. Затарить продуктов! В Швейцарии!
Интересные дела.
Так и хочется спросить - Что случилось? Вы же такие успешные и богатые были, ещё недавно? У вас же всё в Швейцарии прям образцово показательно было? И тут нате вам, затаривайтесь едой. Пока не поздно. И 19 градусов макс.