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В Швейцарии власти подготовили инструкции по выживанию зимой

В Швейцарии власти подготовили инструкции по выживанию зимой

Автор:
03 ноября 2022 11:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Швейцария   видео   выживание   европа   инстуркции   интересное   фото   экономия   
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С наступлением зимы власти Швейцарии всерьёз задумались об экономии электроэнергии, газа и других источников тепла и света. Жителям страны разослали методичку о том, как выжить зимой: как экономить тепло, деньги и где брать еду.

Первое, что предлагается в методичке — это вырезать чек-лист и пойти с ним в магазин. В списке продукты, которые помогут пережить зиму. Далее расписаны подробные указания — что и как делать при отсутствии электричества, воды и прочих необходимых коммуникаций. В методичке также сообщается о возможном введении трёхдневного блэкаута, если появится необходимость сбережения энергии. О методичке рассказала Лайфу продюсер-документалист Виктория Петрова.

"Правительство Швейцарии рассылает брошюры о том, что нужно закупить в случае зимнего голода в Швейцарии. Также указывается, что необходимо сделать сейчас: вырезать чек-лист, пойти в магазин и запастись теми продуктами, которые нужны на зиму и которые помогут выжить в случае ЧС", — рассказала Виктория.

Кроме того рекомендации озвучиваются и по телевизору и радио. Швейцарцам советуют не отапливать жилища выше, чем на 19 градусов, запастись продуктами и не забывать об одиноких пожилых людях.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Швейцария   видео   выживание   европа   инстуркции   интересное   фото   экономия   
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20  комментариев
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12k
кира 2 часа назад
Блин! Такое впечатление, что весь "цивилизованный Запад" превратился в одну большую психиатрическую клинику! Как можно безропотно в угоду заокеанскому дяде позволить довести себя до такого состояния?
В психологии есть такое понятие - директорский синдром. Это когда человек боится двигаться вперед и еще больше боится откатиться назад. В итоге он прекращает активную деятельность и скатывается в глубокую депрессию, в результате чего теряет все.
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1k
investas 2 минуты назад
Ой, как мне эти сказки нравятся для электората, все мерзнут, прям ппц. Тут тиш и благодать, а там все плохо) Крылов таким басням позавидовал бы)
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3k
Vlamir 15 минут назад
Вчера получил что то подобное в Эстонии!
На двух языках эстонском и русском, с цветными картинками.
Сколько бюджетных денег под эту компанию попилили!?
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951
Aleks 24 минуты назад
Интересно а швейцарцы о этом кошмарном кризисе знают? Думаю таки нет, они же не читают статьи на фишках.
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10k
*Сергей* 24 минуты назад
21 век на дворе...
А что в активе? голод, холод и блекаут...

пс: а кто ей задницу подтирает?
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474
hammog Полчаса назад
А мы и без методичек скупаем по любому поводу сахар, гречу и спички)))) Ну а в случае ЧС , как всегда будем ругаться и... ни чё страшного перетерпим.
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314
Javier 38 минут назад
Наглядный пример того, что не надо начинать жить хорошо. Вот в российской глубинке, как топились кизяком и дровами, так и топятся...
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9k
Женя 47 минут назад
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2k
Женя Женя78 53 минуты назад
бедненькие ,от зарплаты до зарплаты живут.
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3k
vasilykopkov Час назад
Бред сивой кобылы.
Запасать продукты? в Швейцарии, в богатейшей стране Европы?
Думаю - специально нагнетают, сцуки, запуганным народом легче управлять.
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2k
Инквизитор РФ Час назад
Как хочется долгой, морозной зимы.
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26k
SerGProS 2 часа назад
Веревочка, мыльце и табуретик, всегда готовы помочь швейцарцам пережить холодные зимы..Бюджетный вариант на любые случаи ЧС
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2k
Макар 2 часа назад
И это в Стране где один из самых высоких уровней жизни, доходов.

Прикол в том, что им говорят закупится продуктами, т.е сейчас, потом может не быть, видимо. Затарить продуктов! В Швейцарии!
Интересные дела.
Так и хочется спросить - Что случилось? Вы же такие успешные и богатые были, ещё недавно? У вас же всё в Швейцарии прям образцово показательно было? И тут нате вам, затаривайтесь едой. Пока не поздно. И 19 градусов макс.
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2k
Kariya 2 часа назад
Климат у них, конечно, не тропический, особенно в горах, но и не так уж зимой холодает, чтоб паниковать: мини газоплитка, запас воды в бутылях, телогрейка, книжка, особо продвинутые могут сделать "свет", пожертвовав аккумом из машины. Но привыкшим к комфорту будет конечно неприятно. Отдельный вопрос про блэкауты на несколько суток: а не легче ли установить районно ежедневные, но на пару часов? У нас они веерными назывались.
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Уже скоро в европе

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