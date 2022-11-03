В Швейцарии власти подготовили инструкции по выживанию зимой

"Правительство Швейцарии рассылает брошюры о том, что нужно закупить в случае зимнего голода в Швейцарии. Также указывается, что необходимо сделать сейчас: вырезать чек-лист, пойти в магазин и запастись теми продуктами, которые нужны на зиму и которые помогут выжить в случае ЧС", — рассказала Виктория.

Кроме того рекомендации озвучиваются и по телевизору и радио. Швейцарцам советуют не отапливать жилища выше, чем на 19 градусов, запастись продуктами и не забывать об одиноких пожилых людях.

