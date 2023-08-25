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В Санкт-Петербурге задержали "острого козырька", который размахивал пистолетом из окна автомобиля

В Санкт-Петербурге задержали "острого козырька", который размахивал пистолетом из окна автомобиля

Автор:
25 августа 2023 13:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Юмор   задержание   интересное   острый козырёк   пистолет   понты   фото   
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Опасный парень проехался по Лиговскому на чёрном Фольксвагене, сидя на пассажирском сидении.

Полицейские задержали молодого парня родом из Волгограда, который приехал на свадьбу к своим друзьям. Молодой человек в кепке и с кобурой прокатился по Лиговскому с пистолетом в руке, демонстрируя оружие из салона автомобиля. Это заметила местная жительница и позвонила куда следует.

Страйкбольный пистолет у него изъяли, а взамен возбудили уголовное дело по статье хулиганство, сообщает Mash.

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Метки: Видео   Питер   Юмор   задержание   интересное   острый козырёк   пистолет   понты   фото   
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23  комментария
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11k
Б.Касторский Час назад
Я помню в детстве тоже бегал с игрушечным пистолетом! Правда мне тогда года 4 было, но у кого-то детство затягивается.
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2k
Lena 11 секунд назад
Откуда столько идиотов развелось? Как ни день, так новость про какого-нибудь придурка.
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4k
ProstoBoBka Полминуты назад
В начале они все "крутые" с оружием, как полиция задерживает глазюки такие... обосрется от страха или заплачет!
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18k
Михаил Гривин 54 секунды назад
Это брат Харчка? Зря мушку не спилил.
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1k
lafonten 2 минуты назад
АУЕ, ёпта...
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37
Pyramid Head 12 минут назад
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3k
Pioner76 15 минут назад
Вмазать в морду не помешало бы...
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22k
BiZ 23 минуты назад
надо было до ментов его опиьдюлить немного
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ну, в принципе, если он исповедует идеологию "чотких", то он достиг своей тактической цели, поднялся на первую карьерную ступень, так сказать. С другой стороны, не вполне понимаю, зачем тогда разрешено производителям/продавцам имитировать или сохранять внешний вид боевого оружия для свободно продаваемых игрушек, если демонстрация этой игрушки является уголовным преступлением?
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4k
Денис Полчаса назад
Страйкбольное оборудование не является оружием.
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4k
Наталья 40 минут назад
Скорее всего, свадьба друзей проводилась в таком "гангстерском" стиле, вот он приоделся и вооружился...
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5k
Rubiroid_47 46 минут назад
Мамкин стрелок на северо-западе.
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13k
..: Атеист :.. 51 минуту назад
Не фартануло!)) Ну и видок.. ну прям гоп-стоп стайл! :) Не хватает еще татухи на лице и адидасовских шмоток
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20k
сеньор Леонсио Час назад
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4k
Alex Час назад
Волыну в ж**пу ему надо засунуть.
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18k
Alex ASK Час назад
Зря он мушку не спилил
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3k
kuchipachi Час назад
интересно, его ведут в наручниках, но пистолет в кобуре. они хоть проверили этот пистолет изначально или решили, что наручники спасут, если вдруг там настоящее огнестрельное оружие и он решит пострелять таки из него? помню как за взятку в метро арестовывали одного полицейского и он расстрелял там людей
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270
Илья Час назад
Такого способа ношения наплечной кобуры я еще не видел.
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270
Илья Час назад
Мамкин бандит
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
337443



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