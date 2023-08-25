В Санкт-Петербурге задержали "острого козырька", который размахивал пистолетом из окна автомобиля

Опасный парень проехался по Лиговскому на чёрном Фольксвагене, сидя на пассажирском сидении.
Полицейские задержали молодого парня родом из Волгограда, который приехал на свадьбу к своим друзьям. Молодой человек в кепке и с кобурой прокатился по Лиговскому с пистолетом в руке, демонстрируя оружие из салона автомобиля. Это заметила местная жительница и позвонила куда следует.
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Страйкбольный пистолет у него изъяли, а взамен возбудили уголовное дело по статье хулиганство, сообщает Mash.
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