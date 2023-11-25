FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7936 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Житель Казани пытался выдрать дверь, но домофон победил

Житель Казани пытался выдрать дверь, но домофон победил

Автор:
25 ноября 2023 11:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Юмор   дверь   домофон   интересное   фото   
915
1
1

Мужчина пытался варварски открыть дверь, но тут же его наказала карма.

В Казани на камеру видеонаблюдения домофона попала попытка варварски открыть дверь. Мужчина с другом подошли к домофону, один из них не смог его открыть и решил выдрать дверь. Но карма сыграла с ним злую шутку. Ручка двери оторвалась и мужчина упал, ударившись головой о поручень. Громкий звук подтверждает это.

Ролик опубликовал Mash. Жители дома оказались не очень довольны тем, что кто-то сломал дверь. Теперь они знают, кто в этом виноват.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Россия   Юмор   дверь   домофон   интересное   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Максим Макашев 48 минут назад
были бы мозги - было б сотрясение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx 57 минут назад
Один дверь ломает, другой шлагбаум... Хорошо люди готовятся к субботе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
340688



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе
В Курской области мигрантам вынесли приговор за нападение на силовиков в ночном клубе
Набирающие популярность в сообществах
Красота столичной подземки. 48 станций являются объектами культурного наследия⁠⁠
Красота столичной подземки. 48 станций являются объектами культурного наследия⁠⁠
С добрым утром
С добрым утром
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Что за мистика на фасаде Московского Дома Книги?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичный злодей

Лучшие демотиваторы
В 30 километрах от города зафиксированы толчки

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#факты#интересно#Ynews#фильм#Китай#забавно#природа
#животные#Юмор#в мире#Автовсячина#позитив#история#аварии#милота#мигранты#полиция
#автомобили#машина#люди#Прикол#кино#Россия#ДТП#авто аварии#США#дети
Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат Что это и как этим пользоваться? 9 интересных предметов, которые вас озадачат "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна "Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его... "Век воли не видать!": отсидевшего 3,5 года мужчину снова задержали на выходе из колонии за пропаганду АУЕ* "Век воли не видать!": отсидевшего 3,5 года мужчину снова задержали на выходе из колонии за... Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев Во Владимире коммунальщики нашли себе развлечение Во Владимире коммунальщики нашли себе развлечение

На что жалуетесь?

Вернуться