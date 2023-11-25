Житель Казани пытался выдрать дверь, но домофон победил

Мужчина пытался варварски открыть дверь, но тут же его наказала карма.
В Казани на камеру видеонаблюдения домофона попала попытка варварски открыть дверь. Мужчина с другом подошли к домофону, один из них не смог его открыть и решил выдрать дверь. Но карма сыграла с ним злую шутку. Ручка двери оторвалась и мужчина упал, ударившись головой о поручень. Громкий звук подтверждает это.
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Ролик опубликовал Mash. Жители дома оказались не очень довольны тем, что кто-то сломал дверь. Теперь они знают, кто в этом виноват.
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