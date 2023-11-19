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"Это тоже Рим!": турист показал другую сторону столицы Италии

"Это тоже Рим!": турист показал другую сторону столицы Италии

Автор:
19 ноября 2023 12:15
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Европа   Италия   Рим   интересное   путешествия   фото   
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И снова бездомные, мусор, крысы и другие прелести Европы.

В аккаунте ParsinTV появился ролик одного из туристов, который впервые приехал в Рим. Парень ждал красивую картинку, но получил неприятную реальность. Попрошайки, бездомные на улицах, крысы, мусор и всё тому подобное. Парень рассказал в Instagram*, что не ожидал увидеть такое.

Он мечтал погулять по итальянским улочкам и насладиться исторической архитектурой. А получил то, что получил.

* Запрещены в РФ

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Метки: Видео   Европа   Италия   Рим   интересное   путешествия   фото   
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14  комментариев
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16k
Majul 2 часа назад
Это другое, вы не понимаете. Просвещенная Европа, ага
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39k
Седой 9 минут назад
Все зависит от того что вы хотите увидеть. Я тоже посещал Рим лет 5-8 назад. Попали на забастовку мусорщиков, сразу можно представить что творилось на улицах... Потом убрали все за два дня весь город. Но мне город оставил двоякое впечатление и мусор тут не причем, все то что касается старины очень даже хорошо и сохраняется, и выглядит красиво! То что построено позже и современные постройки(речь идет о Риме) вообще никак...
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3k
RaiJu 13 минут назад
Цыгане еще, там просто кошмар. Карманников цыган море
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6k
jnkbxybr 15 минут назад
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12k
Андрей Ма-С 53 минуты назад
а теперь подумайте можно ли такое увидеть в Москве или в Питере. Я даже больше скажу В своем маленьком городке я такое не вижу. Ни мусора ни спящих на улице людей ни крыс. С каждым годом меня труднее убедить что европа это цивилизация и мы дикий народ))))
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39
Liberman Час назад
В Будапешт едь. Там чисто, и все пропитано разными эпохами
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886k
А.Берестенко 2 часа назад
- У нас чисто и без бомжей!

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6k
livaneth 2 часа назад
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну так ЦВЕТУЩИЙ САД жеж.
Цветет И ПАХНЕТ
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4k
poбт 2 часа назад
убери всех туристов которые "всю жизнь мечтали" из франции, италии, испании и прочих
и эти страны станут как африка за несколько лет
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Хватит кривляться! Всем же понятно почему во Франции , Италии, да по всему миру дикая антисанитария , и всё пошло по звизде!

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