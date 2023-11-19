"Это тоже Рим!": турист показал другую сторону столицы Италии

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И снова бездомные, мусор, крысы и другие прелести Европы.
В аккаунте ParsinTV появился ролик одного из туристов, который впервые приехал в Рим. Парень ждал красивую картинку, но получил неприятную реальность. Попрошайки, бездомные на улицах, крысы, мусор и всё тому подобное. Парень рассказал в Instagram*, что не ожидал увидеть такое.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @parsin_tv
Он мечтал погулять по итальянским улочкам и насладиться исторической архитектурой. А получил то, что получил.
* Запрещены в РФ
Источник:
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Метки: Видео Европа Италия Рим интересное путешествия фото
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