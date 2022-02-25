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Мимо проходил: сообразительный преступник перехитрил полицейских

Мимо проходил: сообразительный преступник перехитрил полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: Погоня   в мире   видео   нарушитель   полиция   
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Нарушитель оригинальным образом скрылся от полицейской погони. Мужчина притворился пешеходом и просто ушел.

Каков ловкач!

Как выглядит человек, который прокачал навык удачи.

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Метки: Погоня   в мире   видео   нарушитель   полиция   
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1  комментарий
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Zavrrr 15 минут назад
>Как выглядит человек, который прокачал навык удачи.
Навык удачи, светиться на камерах.
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