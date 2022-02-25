Мимо проходил: сообразительный преступник перехитрил полицейских

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Нарушитель оригинальным образом скрылся от полицейской погони. Мужчина притворился пешеходом и просто ушел.
Каков ловкач!
Как выглядит человек, который прокачал навык удачи.
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Метки: Погоня в мире видео нарушитель полиция
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Навык удачи, светиться на камерах.