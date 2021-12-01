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Пенсионер помог задержать убегающего вора

Пенсионер помог задержать убегающего вора (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 12:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   в мире   видео   добро   люди   пенсионер   полиция   помощь   
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В Китае 60-летний военный в отставке помог полицейскому задержать вора. Пенсионер увидел убегающего от стража правопорядка злоумышленника и ударил его по ногам.
Неравнодушный незнакомец с помощью подножки охладил пыл вора, который со всех ног нёсся по улице от полицейского. Злоумышленник упал на асфальт и был задержан.

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Метки: Ynews   Китай   в мире   видео   добро   люди   пенсионер   полиция   помощь   
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7  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Видимо поклонник Павлика Морозова. Интересно, а если бы не подножка - его самого за несодействие расстреляли бы?
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142
apqurhf Sandmännchen (DDR) Час назад
ты бы почитал про отца павлика морозова, прежде чем блистать тут своей неграмотностью.
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93
Филипп Преображенский Час назад
Это хорошо, если полицейский бежал за преступником чтобы задержать. А то однажды было, что бежал человек, а за ним человек в полицейской форме. Бдительный пенсионер, стоящий на остановке транспорта, так же подставил бегущему подножку, что тот кубарем свалился. А человек в полицейской форме запрыгнул в отьезжающий троллейбус и уехал.
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38k
Alex 2 часа назад
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367
Nevad Black 2 часа назад
это называется подножка
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