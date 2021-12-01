Пенсионер помог задержать убегающего вора

635
1
1
В Китае 60-летний военный в отставке помог полицейскому задержать вора. Пенсионер увидел убегающего от стража правопорядка злоумышленника и ударил его по ногам.
Неравнодушный незнакомец с помощью подножки охладил пыл вора, который со всех ног нёсся по улице от полицейского. Злоумышленник упал на асфальт и был задержан.
Источник:
Ссылки по теме:
- Катающемуся на самодельном сноуборде пенсионеру подарили настоящую экипировку
- Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка
- Мужчина порадовал дорожных полицейских
- Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня
- Грабители ошиблись с выбором жертвы
17
Понравилось17
Новости партнёров