FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 812 постов • 239 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жизнь в США 
Перцовая тренировка будущих полицейских

Перцовая тренировка будущих полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 10:49
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   армия   в мире   видео   военные   интересно   перцовый баллончик   полиция   
385
1
1
Интересные видеоролики, который показывает, как учащихся полицейской академии и солдат в США учат противостоять одной из возможных атак. Героям видео пускают струю из перцового баллона в область глаз и заставляют скручивать преступников.
Учащихся полицейской академии и молодых военных заливают "перцем" и заставляют атаковать и скручивать преступников.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   армия   в мире   видео   военные   интересно   перцовый баллончик   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Hunson Abadeer 38 минут назад
куета какая то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
955
Иван 9 минут назад
Последнему мужику в красных щитках Оскара! Думаю настоящий преступник вел бы себя так-же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр 42 минуты назад
"Так вот почему они постоянно плачут во время секса" - Подумал Ахмет, разглядывая свой баллончик. (И поменял на нож)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
476
Шурман 2 часа назад
Вначале 90тых начали продавать эти болончики , был у нас один в дворе просто на спор выпускали в него этот газ он даже носом не шмыгнет , умер кстати от передозы гера :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
450
Faithless Шурман Час назад
Подозреваю гражданские и полицейские варианты баллончиков сильно отличаются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
476
Шурман Faithless Час назад
Не думаю , количеством МЛ да и давлением возможно , цена не сильно высокая на полицейский баллон .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео) Как российские болельщики поддерживают сборную на Олимпиаде в Пекине (3 фото + 7 видео) Содержимое карманов военнослужащей Содержимое карманов военнослужащей Сотрудник полиции доставил заказ вместо задержанного курьера Сотрудник полиции доставил заказ вместо задержанного курьера Экзамен бойцов китайского полицейского спецназа Экзамен бойцов китайского полицейского спецназа В США енот-экстремал прокатился на мусоровозе В США енот-экстремал прокатился на мусоровозе Полоса препятствий в армии США Полоса препятствий в армии США
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

975764



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста
1
140
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос...
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 9 февраля
0
4
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 9 февраля
Логика жизненных противоречий: почему зимой хочется лета и наоборот?
0
27
Логика жизненных противоречий: почему зимой хочется лета и наоборот?
Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся
Долой банальщину. Дарите моменты, которые точно не забудутся
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#картинки#в мире#Россия#автомир#пекин#природа#знаменитости
#факты#люди#история#интересное#кино#автомобили#США#фотографии#аварии#милота
#интересно#ватермарк#животные#Приколы#Ynews#новости#подборка#познавательно#дтп#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться