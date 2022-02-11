Перцовая тренировка будущих полицейских

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Интересные видеоролики, который показывает, как учащихся полицейской академии и солдат в США учат противостоять одной из возможных атак. Героям видео пускают струю из перцового баллона в область глаз и заставляют скручивать преступников.
Учащихся полицейской академии и молодых военных заливают "перцем" и заставляют атаковать и скручивать преступников.
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