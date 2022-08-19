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Забавный финал полицейской погони

Забавный финал полицейской погони

Автор:
19 августа 2022 09:29
Сообщество : Юмор
Метки: Метро   Погоня   в мире   видео   полицейский   полиция   прага   прикол   
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В Праге парень решил скрыться от сотрудника полиции в подземке, однако его план был обречен на провал. Он допустил досадную ошибку и был задержан.

Загнал как дикого зверя!

Полицейский, который умеет ждать. Настоящий охотник!

Источник:

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Метки: Метро   Погоня   в мире   видео   полицейский   полиция   прага   прикол   
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15  комментариев
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Сука... школота тупорылая

А старик могёт!
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1k
thor2006 5 минут назад
старый охотник - мудрый охотник.
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16k
Роберт Шекли 17 минут назад
Напомнило:
- Моргнул второй парой век... Да уж денёк.
- Ну и денёк. Это жабры, а не веки. Жабры. Он запыхался. Он что-нибудь говорил?
- Да, что Мир исчезнет.
- И когда?
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161
Александр Поляков 19 минут назад
элементарная физическая подготовка должна быть
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11k
paranoid 22 минуты назад
Я вначале, смотря на темп бега, подумал что видео замедленно, посмотрел на окружающих людей - да вроде нет, все ок, просто у этих двоих бег трусцой, наверное каждое утро так делают
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5k
heta Полчаса назад
Что сказать, красава! Опыт и рассудительность против молодости, не обремененной умом и здоровьем. Так-то не убежать от мужика, старше тебя на пару-тройку десятков лет - это капец, каким задохликом надо быть... С такими показателями в криминал если и идти, то только в интеллектуальный, чтобы тяжелее мышки в руки ничего не брать. Но судя по видео, это тоже не для этого молодого индивидуума.
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7k
schmubu Полчаса назад
а старичок-то - молодец какой.
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764
Рафаэль Полчаса назад
Вот что значит пропускать уроки физкультуры
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9k
Игорь 39 минут назад
Шел третий день погони ….
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7k
Neo 44 минуты назад
6ля, серьезная заявка на победу
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4k
brotherirk Час назад
совсем мозга нет. на право завернуть то не судьба была?
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12k
Konstantin 2 часа назад
хоспади... какой унылый нарушитель. Что он сделал? Отобрал чупа-чупс у трехлетки? Вроде молодой, а не смог убежать от матерого волка.
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−8
HalloFreeSpace 2 часа назад
Ну там декриминализация марихуаны и парень видимо вкусил )))
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