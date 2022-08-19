Забавный финал полицейской погони

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В Праге парень решил скрыться от сотрудника полиции в подземке, однако его план был обречен на провал. Он допустил досадную ошибку и был задержан.
Загнал как дикого зверя!
Полицейский, который умеет ждать. Настоящий охотник!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот на майданке,лет 5-7 назад,был какой-то чудик-комментатор,так вот он писал,что очень сильно занят,цитирую дословно: "У меня дел невправорот",я ему ответил,мол,а когда ты не очень занят,то дел "невлеворот"?Он пропал,обиделся наверное С.ка,вспоминаю-ржу до сих пор