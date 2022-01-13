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Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями

Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   вор   воровство   кража   люди   магазин   полиция   
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Парень набрал вещей в магазине и решил уйти не заплатив. Сотрудники магазина раскусили его замысел и вызвали полицию.

Как вас задержали? Превосходно!

На видео попал момент, как полицейские встречают самоуверенного вора.

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Метки: в мире   видео   вор   воровство   кража   люди   магазин   полиция   
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Игорь 13 минут назад
и на что он надеялся?
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Fidel

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