Полицейские встретили воришку с распростертыми объятиями

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Парень набрал вещей в магазине и решил уйти не заплатив. Сотрудники магазина раскусили его замысел и вызвали полицию.
Как вас задержали? Превосходно!
На видео попал момент, как полицейские встречают самоуверенного вора.
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