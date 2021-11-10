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Неудачная попытка побега задержанного цыгана

Неудачная попытка побега задержанного цыгана (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2021 09:35
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   в мире   видео   киев   конфликт   полицейские   полиция   цыган   цыгане   
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В Киеве представитель одного из самых многочисленных этнических меньшинств устроил словесную перепалку с полицейскими. После задержания мужчина и вовсе попытался сбежать от стражей правопорядка. Однако далеко уйти ему не удалось.
Дерзкий разговор цыгана с украинскими полицейскими и его последствия сняли на видео. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Украина   в мире   видео   киев   конфликт   полицейские   полиция   цыган   цыгане   
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31  комментарий
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147k
anthrax 7 часов назад
Так а где подноготная,что он сделал?
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5k
Ya Час назад
У таких животных даже нет чувства самосохранения, два огромных мента перед ним с правами от3,14..ть, а зверюшка вые..ется как муха на говне.
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10k
Majul Час назад
Одобрям )
А чейта в Киеве все на русском то базарят? ) Нескрепно как-то
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7k
Позитив 2 часа назад
с ними так и надо!!!!!
Зовите Томми!!!)))
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1k
Инквизитор РФ 4 часа назад
Цыгане как чурки - на одно лицо
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608
Григорий Водениктов 4 часа назад
и чернильницы завозмущались
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6k
Дмитрий Горчилин 4 часа назад
Хорошо быкует но плохо бегает
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39k
Олег 5 часов назад
волшебный сапог по кишкам успокаивает лучше любой таблетки!
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4k
просто Дмитрий 5 часов назад
чава возомнил, навенрое, что он борец RLM (romalo lives matter)
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19k
shevanez 6 часов назад
Бля, вдвоем не могут браслеты надеть засранцу.
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6k
mr.Poher 6 часов назад
А нахрена коп его лежачего, ногой с размаху ударил. Вдвоём догнали, свалили, надели браслеты и алга в участок, оформлять, сажать, хрен знает чего там делать. Бить обезвреженного для чего?
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5k
ZmeyUA 6 часов назад
Повезло чавелле, что он на полицаев нарвался. Напрыгнул бы на нацюков - уже бы на небесах был
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270
Киса Кацман 7 часов назад
это интересней ...
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196
Шурман 7 часов назад
Хохла увидел а вот Цыгана нет , если темный то сразу цыган ?
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1k
Андрей Вырвихвист 7 часов назад
У нас на Украине полиция вместо того, что бы ловить и сажать нацистов-бандеровцев и прочий тому подобный скот - демонстрируют вот такой вот героизьм.
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Fidel

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