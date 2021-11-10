Неудачная попытка побега задержанного цыгана

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В Киеве представитель одного из самых многочисленных этнических меньшинств устроил словесную перепалку с полицейскими. После задержания мужчина и вовсе попытался сбежать от стражей правопорядка. Однако далеко уйти ему не удалось.
Дерзкий разговор цыгана с украинскими полицейскими и его последствия сняли на видео. Присутствует ненормативная лексика.
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А чейта в Киеве все на русском то базарят? ) Нескрепно как-то
Зовите Томми!!!)))