Находчивость и везение помогли женщине скрыться от полицейских

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Убегавшая от полицейских женщина забежала на частную территорию и сделала вид, что моет посуду. Стражи правопорядка не заметили подвоха и пробежали мимо.
Когда прокачал навыки удачи и скрытности.
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