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Находчивость и везение помогли женщине скрыться от полицейских

Находчивость и везение помогли женщине скрыться от полицейских (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 08:21
Сообщество : Юмор
Метки: Погоня   Юмор   видео   полиция   преследование   прикол   
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Убегавшая от полицейских женщина забежала на частную территорию и сделала вид, что моет посуду. Стражи правопорядка не заметили подвоха и пробежали мимо.
Когда прокачал навыки удачи и скрытности.

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Метки: Погоня   Юмор   видео   полиция   преследование   прикол   
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Очевидное-Невероятное Полчаса назад
А потом азиаты обижаются, что мы называем их "все на одно лицо".
Они сами друг друга отличить не могут...
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samsr Минуту назад
И до сих все моет, ещё кирпичи вытрусить надо и портки простирнуть
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Mr.Adamson

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