Неожиданное окончание танца на столе

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Во время девичника одна из девушек решила использовать стол не по прямому назначению. Героиня ролика забралась на него и решила устроить жаркий танец. Однако она была слишком неосторожна.
В какой момент неосторожная девушка разбила головой светильник в виде шара.
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