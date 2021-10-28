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Неожиданное окончание танца на столе

Неожиданное окончание танца на столе (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   видео   девичник   неудача   танец   фейл   
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Во время девичника одна из девушек решила использовать стол не по прямому назначению. Героиня ролика забралась на него и решила устроить жаркий танец. Однако она была слишком неосторожна.
В какой момент неосторожная девушка разбила головой светильник в виде шара.

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Метки: Девушка   видео   девичник   неудача   танец   фейл   
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6  комментариев
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64k
Пулемет самому нужен. Час назад
Это энергичный танец..
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1k
Владимир Минуту назад
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13k
Объект реальности 11 минут назад
эффектно
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
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577
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Теперь будет знать, для чего ей голова нужна.
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9k
kaboza 2 часа назад
последний мозг отбила)))
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