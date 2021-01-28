Не слишком удачный прыжок девушки с яхты

Наслаждаясь отдыхом на яхте одна из девушек решила эффектно прыгнуть в воду. Прыжок и правда получился эффектным, но до воды героиня ролика так и не долетела.
Неудачный и довольно болезненный прыжок попал на видео.
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