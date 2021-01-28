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Не слишком удачный прыжок девушки с яхты

Не слишком удачный прыжок девушки с яхты (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 января 2021 14:09
Метки: Девушка   видео   неудача   падение   прикол   фейл   яхта   
1879
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Наслаждаясь отдыхом на яхте одна из девушек решила эффектно прыгнуть в воду. Прыжок и правда получился эффектным, но до воды героиня ролика так и не долетела.

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Метки: Девушка   видео   неудача   падение   прикол   фейл   яхта   
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10  комментариев
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1k
insaider 2 часа назад
Ну хоть кормилицу не порвала,и то хорошо!
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Vasil Минуту назад
Оператор молодец, не помогать побежал, а продолжает съемку. Профи сразу видно.
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256
Dmitry 11 минут назад
Я один не понял чему смеялись все эти люди?
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1k
ALEX 43 минуты назад

Не слишком удачный прыжок девушки с яхты
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1k
Павел Коваленко Час назад
висит красиво,но походу это больно!
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49k
smakido 2 часа назад
А для находящихся рядом парней - прыжок очень удачный!
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
Жалко трусы не лопнули.
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15k
СергейПименов 2 часа назад
ЛЯгушечкой!!!
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3k
tamin 2 часа назад
начало порнофильма. И тут подходит негр
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34k
dima423 2 часа назад
))) а красиво застряла
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