Не слишком удачный прыжок девушки с яхты

Какую электрическую зубную щётку выбрать?

Неадекватные клиенты, которые могут высосать все соки во время работы

"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов

Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)

Дело Шамаича живёт и процветает

Былое

Собака лаяла на прохожего и вела его в сторону, пытаясь показать...

Напавшего во время протестов на ОМОН чеченца задержали в Пскове

Девушка прославилась, забыв убрать "резинового друга" перед...

Лесные коты, разновидности

Сотрудники ДПС спасли девушку и несли её на руках до автомобиля

15 своевременных снимков, на которых чему быть, того не миновать

Парень обнаружил под кроватью кошку с котятами, а сейчас они -...

Что вы могли не знать о тоннеле под Ла-Маншем

5 интересных фактов о фильме Операция Ы и другие приключения Шурика

Дворец Ветров в Индии: 950 окон и ни одной лестницы

Шаржи на известных артистов

Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин