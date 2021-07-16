Модель упала на подиуме во время показа

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Для модели из данного видео подиум превратился в настоящую полосу препятствий. Взгляните на курьезный момент, который девушка предпочла бы забыть.
Неловко вышло. Нужная модель и момент её падения с 2:13
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"Приехала Зыкина в Ереван с концертом, добросовестно отпела программу. Оглушительные аплодисменты и бескомпромиссное "бис". Зыкина польщена, поёт песню на "бис". Всё повторяется. Проходит два "биса", три, пять, десять, а зал всё ревёт "Бис!!!". Тут Зыкина взмолилась:
- Товарищи, я уже не могу больше петь - голосовые связки утомлены и репертуар весь исчерпан.
И тут из зала:
- Слюшай, зачэм петь, да? Ты просто ходи! Туда ходи, сюда ходи!
И где модель? ) Не все кто выходит на подиум "модели".
реально, смотрите: она левую ногу волочит - ей бы к врачу, а она в туфлях на подиуме.
сразу по походке видно было, что ее туда "по блату" взяли