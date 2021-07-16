FISHKINET
Сообщество Юмор 12575 постов • 2675 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Модель упала на подиуме во время показа

Модель упала на подиуме во время показа (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Нижнее белье   Юмор   видео   мода   неудача   подиум   фейл   
1234
1
1
Для модели из данного видео подиум превратился в настоящую полосу препятствий. Взгляните на курьезный момент, который девушка предпочла бы забыть.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Девушка   Нижнее белье   Юмор   видео   мода   неудача   подиум   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Опаньки 2 часа назад
вот это кормушка, конечно перевешивает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
speaktr-st 7 минут назад
Не учла колыхания жира. Волны раскачали корму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Карабанов 9 минут назад
Вспомнился старинный анекдот.
"Приехала Зыкина в Ереван с концертом, добросовестно отпела программу. Оглушительные аплодисменты и бескомпромиссное "бис". Зыкина польщена, поёт песню на "бис". Всё повторяется. Проходит два "биса", три, пять, десять, а зал всё ревёт "Бис!!!". Тут Зыкина взмолилась:
- Товарищи, я уже не могу больше петь - голосовые связки утомлены и репертуар весь исчерпан.
И тут из зала:
- Слюшай, зачэм петь, да? Ты просто ходи! Туда ходи, сюда ходи!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 13 минут назад
Скорее всего у девушки просто стресс. Возможно, у нее это первое выступление. Стресс на координацию, нервно-мышечную проводимость и вообще на соматику похожим образом может действовать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Евгений 17 минут назад
Фу блин. Жир трясётся, всё болтается... Студень на ножках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Антон 18 минут назад
Она хоть баба, знойная женщина - душа поэта. После нее трансы какие-то пошли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Majul 21 минуту назад
Да она изначально еле идет. И вес лишний и явно на шпильке не умеет ходить.
И где модель? ) Не все кто выходит на подиум "модели".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АлексЮстасу 21 минуту назад
Ей бы на Кавказ, там бы ей не дали упасть - постоянно бы на руках носили. А бельишко оченно интересное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Тварь 24 минуты назад
А на 3 минуте не мужик ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Атомный Крот Полчаса назад
Понаберут по объявлению
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Полчаса назад
Какая-то она слишком толстожопая для модели..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
600
Rozario 39 минут назад
у меня смещение позвоночника и зашемлён нерв - я последние 3 недели точно так же хожу.
реально, смотрите: она левую ногу волочит - ей бы к врачу, а она в туфлях на подиуме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Vazari 40 минут назад
У нее с самого начала движения походка какая-то странная. Или проблема с туфлями или с координацией. (Алкоголь, кокос)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
760
Злодей 47 минут назад
интересно, ей не приносит внутренний дискомфорт нахождение среди других моделей. Хотя посмотрел ролик, они все какие то потасканные. До ангелов виктории им далеко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Очевидное-Невероятное 49 минут назад
Точно - Бодипозитивная!!!! я позитивно поржал!!!
сразу по походке видно было, что ее туда "по блату" взяли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Свирепый Бамбр Час назад
Модель "пердак+"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
497k
АРОН Час назад
А на бельё кто-нибудь смотрит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vacony Час назад
это точно показ мод а не стриптиз бар ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Пётровыч Час назад
Для такой модели надо делать каблуки из стали "ХВ5 алмазная"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Raush Час назад
Первый раз что ли? Теперь по каждому падению статью строчить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Топпер Харли Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце К вопросу о том, почему забивается канализация К вопросу о том, почему забивается канализация Почти получилось: неудачный весенний забег по льдинам Почти получилось: неудачный весенний забег по льдинам Сила подвела джедая Сила подвела джедая Решил мужик доску заменить, а она ему как раз Решил мужик доску заменить, а она ему как раз Игры с огнем закончились "зажигательными танцами" Игры с огнем закончились "зажигательными танцами"
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

498112



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были задержаны
3
250
В Одессе чеченцы устроили стрельбу посреди дороги и тут же были задержаны
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы
2
164
30 фото, доказывающих, что продавцы продуктов - те еще хитрецы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Чёрная Вдова»: Американский аналог фильма «Сволочи»
0
16
«Чёрная Вдова»: Американский аналог фильма «Сволочи»
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Как жителю самопровозглашенной республики получить паспорт гражданина РФ
Как жителю самопровозглашенной республики получить паспорт гражданина РФ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#дтп#автомир#прикол#интересное#приколы#полиция#кино#авто аварии
#фото#история#люди#аварии#подборка#картинки#сша#инцидент#отдых#смертельное дтп
#интересно#факты#автомобили#СССР#животные#фотографии#война#авария дня#пешехода сбили#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться