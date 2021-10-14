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Экстремалка лишилась нескольких зубов во время прыжка с тарзанки

Экстремалка лишилась нескольких зубов во время прыжка с тарзанки (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 08:30
Метки: Девушка   видео   зубы   неудача   прыжок   фейл   экстрим   
1178
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Любительница экстремальных развлечений испортила свою ослепительную улыбку, когда решила прыгнуть с тарзанки. Девушка ударилась головой и потеряла несколько передних зубов.
Зубодробительный аттракцион.

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Метки: Девушка   видео   зубы   неудача   прыжок   фейл   экстрим   
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18k
Егор 2 часа назад
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Барон Мюнхгаузен. 4 минуты назад
Главное - мозг не пострадал...
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18k
sanchesS80 41 минуту назад
Ну они же этого сами ищут. Острые ощущения = риск. Если не будет риска, то и не будет острых ощущений.
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38k
Олег 54 минуты назад
зато теперь в оральном сексе ей не будет равных!
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7k
Ivan Час назад

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977
vasilykopkov Час назад
Жалко девку, красивая.
Не повезло просто с организатором запрыга.
Помимо зубов, губа пробита, теперь шрам может остаться...
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13k
alexis Час назад
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804
taxcop Час назад
Маладэц!
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3k
Евгений 2 часа назад
Легко отделалась. В караганде женщина лишилась жизни
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4k
au3 2 часа назад
И рада, потому что не в лепешку :)
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Оператора
сбросить без резинки.
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57k
pynh 2 часа назад
Ей Горшок сказал!

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1k
kiber 2 часа назад
Шлем нужен другой!

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