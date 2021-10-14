Экстремалка лишилась нескольких зубов во время прыжка с тарзанки

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Любительница экстремальных развлечений испортила свою ослепительную улыбку, когда решила прыгнуть с тарзанки. Девушка ударилась головой и потеряла несколько передних зубов.
Зубодробительный аттракцион.
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