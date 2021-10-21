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Неудачный день водителя эвакуатора

Неудачный день водителя эвакуатора (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 10:09
Сообщество : Юмор
Метки: Ynews   Бразилия   в мире   видео   неудача   прикол   фейл   эвакуатор   
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В бразильском городе Сан-Паулу невнимательный водитель эвакуатора угодил в курьёзную ситуацию. Мужчина потерял транспортируемый автомобиль, а затем пытался остановить свой грузовик.
Инцидент произошел 11 октября. На опубликованных в сети кадрах мужчина пытается догнать сбежавшую легковушку, а затем и свое транспортное средство.

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Метки: Ynews   Бразилия   в мире   видео   неудача   прикол   фейл   эвакуатор   
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4  комментария
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dima423 58 минут назад
хз по моему это не неудачный день, а он просто долбайоп)
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29k
ACU900 Минуту назад
Вот водила наверное будет удивлен узнав что и в перевозимой машине и в его эвакуаторе между сидениями какая-то непонятная херня торчит...Ему вообще то интересно знать для чего она предназначена?
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35
Faithless 16 минут назад
Как он дожил до совершеннолетия и смог получить права - загадка.
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409
Собака 56 минут назад
Бинго!
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