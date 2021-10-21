Неудачный день водителя эвакуатора

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В бразильском городе Сан-Паулу невнимательный водитель эвакуатора угодил в курьёзную ситуацию. Мужчина потерял транспортируемый автомобиль, а затем пытался остановить свой грузовик.
Инцидент произошел 11 октября. На опубликованных в сети кадрах мужчина пытается догнать сбежавшую легковушку, а затем и свое транспортное средство.
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