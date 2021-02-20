Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже

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Девушка из американского города Даллас, штат Техас, оказалась в незавидной ситуации, когда вернулась к своему автомобилю, оставленному в подземном гараже. Её ждал неприятный ледяной сюрприз.
Девушке "посчастливилось" выбрать место, над которым прорвёт трубу.
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