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Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже

Девушка пожалела, что оставила автомобиль в подземном гараже (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Девушка   Реакция   видео   гараж   неудача   фейл   
838
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Девушка из американского города Даллас, штат Техас, оказалась в незавидной ситуации, когда вернулась к своему автомобилю, оставленному в подземном гараже. Её ждал неприятный ледяной сюрприз.

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Метки: Девушка   Реакция   видео   гараж   неудача   фейл   
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4  комментария
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4k
fin4all Час назад
Она, наверное, и похоронить себя с фильтрами завещает...
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564
Вадим Иванов 17 минут назад
А рада то как ..лайков поднакосила...
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12k
Объект реальности Полчаса назад
Почему, почему, потому что говно ваша америка.
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5k
Игорь Час назад
одни факи - богатый словарный запас
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