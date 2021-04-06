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Почти получилось: неудачный весенний забег по льдинам

Почти получилось: неудачный весенний забег по льдинам (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   весна   видео   лед   неудача   фейл   
844
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1
Попытка девушки эффектно пробежаться по льдине обернулась незапланированными водными процедурами.

Источник:

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Метки: Девушка   весна   видео   лед   неудача   фейл   
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14  комментариев
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12k
KOSTELLO 51 минуту назад
Сразу видно человека, который не бегал в детстве по льдинам

Сразу видно бухую дуру
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5k
Maxo 5 минут назад
Надо было не тромозить, а дальше от берега бежать
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67
Предмет ненависти 7 минут назад
минус за vk
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2k
lekha-fil 42 минуты назад
Дуру видно спервого кадра.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−5
589
Шурман hghghgf 37 минут назад
Хорошо не мамбет , на них ты точно получишь бонусы :)
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39k
Элек Мек 51 минуту назад
Как говорил Микки маус...
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228
bylbatarasich Час назад
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589
Шурман bylbatarasich 37 минут назад
Он похудел :) был репорт о нем :)
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Господи..... Дарвин где ты ?!
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Егор Димка Смола/67 52 минуты назад
Естественный отбор с алкоголем - ускоряется.
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3k
Едондер пуп Димка Смола/67 52 минуты назад
Прикольно эти два персонажа в одном предложении сошлись))
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589
Шурман Егор Полчаса назад
Алкоголь здесь причем ? или все на синьку валить ? ну если у человека природные отклонения это ни чем не изменить . Я на таких дебилов насмотрелся особенно среди местного евро населения .
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Егор Шурман Полчаса назад
Бутылка в руке.
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Mr.Adamson

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