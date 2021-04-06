Почти получилось: неудачный весенний забег по льдинам

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Попытка девушки эффектно пробежаться по льдине обернулась незапланированными водными процедурами.
Сразу видно человека, который не бегал в детстве по льдинам. Полное отсутствие техники.
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Сразу видно бухую дуру