Столкновение парапланериста и парашютиста в небе попало на видео

На опубликованных в сети кадрах видно, как один из спортсменов врезается в другого на глазах у очевидцев. После столкновения они начинают стремительно падать вниз с высоты около 20 метров.



Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Cостояние одного из них оценивается как тяжелое, жизни двух других ничего не угрожает.



Также во время фестиваля чуть не погибла украинская парашютистка. Спортсменка упала в море, у неё запал язык, но спасатели быстро вытащили её на берег и оказали необходимую помощь.