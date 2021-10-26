Столкновение парапланериста и парашютиста в небе попало на видео

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Во время фестиваля воздушных игр в курортной деревне Олюдениз в Турции несколько экстремалов видов спорта столкнулись и упали в море. Столкновение парашютиста и парапланериста летевшего в тандеме с отдыхающим попало на видео.
На опубликованных в сети кадрах видно, как один из спортсменов врезается в другого на глазах у очевидцев. После столкновения они начинают стремительно падать вниз с высоты около 20 метров.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Cостояние одного из них оценивается как тяжелое, жизни двух других ничего не угрожает.
Также во время фестиваля чуть не погибла украинская парашютистка. Спортсменка упала в море, у неё запал язык, но спасатели быстро вытащили её на берег и оказали необходимую помощь.
Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Cостояние одного из них оценивается как тяжелое, жизни двух других ничего не угрожает.
Также во время фестиваля чуть не погибла украинская парашютистка. Спортсменка упала в море, у неё запал язык, но спасатели быстро вытащили её на берег и оказали необходимую помощь.
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