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Выбежавшая на трассу девушка сбила велогонщика на финишной прямой

Выбежавшая на трассу девушка сбила велогонщика на финишной прямой (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 09:59
Сообщество : Спорт
Метки: Велосипедист   Травма   в мире   велогонка   видео   испания   происшествие   спорт   столкновение   
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На испанском острове Иерро велосипедист и зритель получили травмы во время спортивного мероприятия. Невнимательная девушка решила перебежать перед одним из спортсменов и врезалась в него.
Момент столкновения попал на видео. Оба участника аварии были госпитализированы с травмами головы средней степени тяжести.

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Метки: Велосипедист   Травма   в мире   велогонка   видео   испания   происшествие   спорт   столкновение   
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38  комментариев
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14k
Booka1a 2 часа назад
ну одна с плакатиком устроила свалку на Тур де Франс - получила штраф 15000 евро и, если велосипедисты напишут заявление, то еще год тюрьмы огребет. сейчас и этой так же впаяют, ибо нехер
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не знаю, несколько раз пересмотрел, вообще ощущало, что она специально под колеса ломанулась. она точно на него смотрела, когда шла
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28k
Антон 7 минут назад
Только что же осудили чувиху с плакатом, устроившую массовый завал. И снова дура под колёсами... Отняла у парня победу, с травмой. Надеюсь, будет суд.
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28k
Кот Баюн 7 минут назад
пипец, мразь тупая... как так можно вообще? мысль лишь одна - она сделала это умышленно.... судить теперь по всей строгости.
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402
Albe 10 минут назад
Кстати, интересная мысль. А что, если это сделано намеренно? Ну, вдруг кто поставил большие деньги и подстраховаться решил
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12k
Евгений 24 минуты назад
Интересно, победу зачли?
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−4
Михаил Полчаса назад
50.... 70 км пилили-пилили и у 5метра до финиша все закончилось из за курицы....
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Организация пипец, какие-то курицы у финиша прямо на проезжей части....
Скорее, какое-то местечковое соревнование между школами.
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375k
Алексей Полчаса назад
а что если она поставила бабки на того кто вторым ехал???
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22k
Тигран Саркисян 36 минут назад
Ну вот как Блет эти создания умудряются с пустой башкой ( ну может там кисель хоть есть) доживать до такого возраста блет , сука и смотрит же падла прям велик едет о дай я перебегу дорогу сука тупая.
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11k
Pochiniks 40 минут назад
Как же бесят такие курицы. Именно курицы! Если едешь по деревне и видишь на обочине курицу, готовься, она обязательно побежит через дорогу под самыми колёсами. Особенно опасны эти курицы за рулём. Мало того, что совершают манёвр, против ПДД, так этот манёвр никак не соответствует простой логике.
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388
Куртуазный Маньерист 42 минуты назад
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1k
Hallo FreeSpace 44 минуты назад
жестко ...
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1k
Fiverknot 56 минут назад
И башкой об асфальт со всей силы. Велосипедист хоть в шлеме был.
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2k
Past Час назад
Похоже спецом, подрезала. Смотрела прямо на него. Проверить бы ее связи с тем кто шел вторым или ставки на БК конторах.
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4k
Mixalych Час назад
В следующий раз пусть на ралли смотрит и там дорогу переходит
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18k
KOSTELLO Час назад
Тупая песдилищща!
В руках смартфон, в башке майонез
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40k
dima423 Час назад
организаторы конечно тоже хороши...ни ограждений никуя... не следит никто...бардак ппц) Чето как то, что сша, что европа деградируют мне кажется...у нас такой херовой организации гонок даже представить сложно)
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5k
newegg Час назад
Мужик в шлеме был, а у бабы вместо мозгов кость.
Так что все обойдется, их вылечат.
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40k
dima423 Час назад
во блдь дура... ну хотиь одно утешает, уепали ее знатно)
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36k
Лесли 🥰 2 часа назад
Долбанутая! Нахрена вообще она туда поперлась?! Наказать ее за то, что победить не дала, овца.
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36k
Лесли 🥰 2 часа назад
Все беды из-за баб!))))
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