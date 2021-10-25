Выбежавшая на трассу девушка сбила велогонщика на финишной прямой

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На испанском острове Иерро велосипедист и зритель получили травмы во время спортивного мероприятия. Невнимательная девушка решила перебежать перед одним из спортсменов и врезалась в него.
Момент столкновения попал на видео. Оба участника аварии были госпитализированы с травмами головы средней степени тяжести.
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не знаю, несколько раз пересмотрел, вообще ощущало, что она специально под колеса ломанулась. она точно на него смотрела, когда шла
Скорее, какое-то местечковое соревнование между школами.
В руках смартфон, в башке майонез
Так что все обойдется, их вылечат.