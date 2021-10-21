FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4944 поста • 790 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом

В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 11:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   везение   видео   грузовик   женщина   инцидент   люди   павловская слобода   повезло   происшествие   
227
1
1
В Павловской слободе водитель грузовика не заметил женщину с продуктами и совершил наезд. Второй день рождения пешехода попал на видео.
Героиня ролика оказалась в слепой зоне грузовика. Благодаря счастливой случайности женщина отделалась лишь синяками и травмой ноги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Подмосковье   везение   видео   грузовик   женщина   инцидент   люди   павловская слобода   повезло   происшествие   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Клёст 16 минут назад
Слепая зона?
Да мне кажется просто заворотил е&ало на встречного коллегу когда начал движение, и все дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
Максим Максимов 38 минут назад
ну и набуя дважды одно и то же постить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Booka1a Час назад
в трех метрах впереди? а мне кажется, прекрасно он должен был её видеть, просто смотрел не туда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
ACU900 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
По-настоящему беспроводные наушники от легендарного бренда По-настоящему беспроводные наушники от легендарного бренда Мальчик чудом остался жив после того, как попал под сельскохозяйственную машину Мальчик чудом остался жив после того, как попал под сельскохозяйственную машину Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины Не слишком разборчивое, но очень эмоциональное интервью женщины Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией Зажигательная свадьба чуть не закончилась трагедией Таец случайно запустил газовый баллон в здание Таец случайно запустил газовый баллон в здание Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд Школьница обхитрила незнакомца, пытавшегося вслед за ней зайти в подъезд
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

885386



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
0
102
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме «Брат-2»
1
93
Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме...
Набирающие популярность в сообществах
Ловля щуки на жерлицы и раритетный «бамбук». Рыбалка по-дедовски | Удачный улов
0
0
Ловля щуки на жерлицы и раритетный «бамбук». Рыбалка по-дедовски | Удачный улов
Особый пигмент в красных овощах
0
5
Особый пигмент в красных овощах
По-настоящему беспроводные наушники от легендарного бренда
По-настоящему беспроводные наушники от легендарного бренда
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#кино#познавательно#история#дтп#аварии#авто аварии#новости
#фото#прикол#автомобили#люди#актеры#Ynews#фотографии#СССР#прикольные#в мире
#интересно#Россия#животные#автомир#Разное#фильм#роль#природа#дети#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться