В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом

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В Павловской слободе водитель грузовика не заметил женщину с продуктами и совершил наезд. Второй день рождения пешехода попал на видео.
Героиня ролика оказалась в слепой зоне грузовика. Благодаря счастливой случайности женщина отделалась лишь синяками и травмой ноги.
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Метки: Подмосковье везение видео грузовик женщина инцидент люди павловская слобода повезло происшествие
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Да мне кажется просто заворотил е&ало на встречного коллегу когда начал движение, и все дела.