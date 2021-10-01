Автомобиль упал на сотрудниц автосалона в Бразилии

Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок

В Ухане несколько человек попали в больницу после взрыва в канализации

Никто из пассажиров автобуса не помог потерявшей сознание девушке

Автолюбитель получил ожоги после "шутки" неизвестных хулиганов

В Санкт-Петербурге неадекватный мужчина завис на проводах между домами

Застрявшим на американских горках людям пришлось пешком спускаться с 65-метровой высоты