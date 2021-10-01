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Автомобиль упал на сотрудниц автосалона в Бразилии

Автомобиль упал на сотрудниц автосалона в Бразилии (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2021 13:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: автосалон   бразилия   видео   инцидент   падение   происшествие   
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В бразильском городе Сан-Паулу парковавший машину автомойщик не вписался в поворот, в результате чего транспортное средство упало на двух сотрудниц автосалона с высоты второго этажа. Установленная в выставочном зале камера наблюдения запечатлела момент падения.

Тихая и спокойная работа, говорили они...

Автомойщик и девушки были доставлены в больницу. Одна из пострадавших была госпитализирована в тяжелом состоянии на вертолете.

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Метки: автосалон   бразилия   видео   инцидент   падение   происшествие   
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Dr.CrAzY 2 часа назад
жесть...
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ЕвгенийДончак 2 часа назад
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Forestdude

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