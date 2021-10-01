Автомобиль упал на сотрудниц автосалона в Бразилии

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В бразильском городе Сан-Паулу парковавший машину автомойщик не вписался в поворот, в результате чего транспортное средство упало на двух сотрудниц автосалона с высоты второго этажа. Установленная в выставочном зале камера наблюдения запечатлела момент падения.
Тихая и спокойная работа, говорили они...
Автомойщик и девушки были доставлены в больницу. Одна из пострадавших была госпитализирована в тяжелом состоянии на вертолете.
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