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Установка окна пошла не по плану

Установка окна пошла не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 11:09
Метки: видео   неудача   окно   падение   происшествие   рабочие   фейл   
597
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Несмотря на коллективные старания рабочих, неудачи избежать не получилось. Автор видеоролика будто предчувствовал приближение неприятностей и включил камеру.
Ничто не предвещало беды. Неудача во время рабочего процесса попала на видео.

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Метки: видео   неудача   окно   падение   происшествие   рабочие   фейл   
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9  комментариев
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206k
Барон Мюнхгаузен 51 минуту назад
Хоть работяг за собой не потянуло.
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6k
Гавал 19 минут назад
Главное, чтобы внизу никого и ничего не было. А то реально трагедия могла случиться.
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8k
Павел 38 минут назад
Это не окно, а элементный (модульный) фасад. По такому принципу строился "Лахта-Центр" в Питере.
Решение применить одноконтурный вакуумный захват, было ошибкой. Либо поленились применить страховку.
Вес модуля достигает 1.8 тонны.

Ссылка www.youtube.com
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20k
Андрей Иванов 40 минут назад
А разве такие не из люльки монтируют? И без стёкл?
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436
Fisher1979 Час назад
Писетц.
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29k
ACU900 Час назад
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