Установка окна пошла не по плану

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Несмотря на коллективные старания рабочих, неудачи избежать не получилось. Автор видеоролика будто предчувствовал приближение неприятностей и включил камеру.
Ничто не предвещало беды. Неудача во время рабочего процесса попала на видео.
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