В Великобритании лопасти и детали ветряной турбины рухнули в море

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Во время замены оборудования на турбине B01 ветряной электростанции Ормонд произошел неприятный инцидент. Три 61-метровые лопасти и другие детали общим весом в 126 тонн сорвались с крана на судне и рухнули в Ирландское море.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Специалисты предупредили местных жителей о плавающих обломках и сейчас достают упавшие в море детали.
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П.С. про "стоят, а должны работать" - это про штиль в этом году, если вдруг Вы и этого не поймёте.