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В Великобритании лопасти и детали ветряной турбины рухнули в море

В Великобритании лопасти и детали ветряной турбины рухнули в море (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 08:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   инцидент   лопасти   падение   происшествие   
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Во время замены оборудования на турбине B01 ветряной электростанции Ормонд произошел неприятный инцидент. Три 61-метровые лопасти и другие детали общим весом в 126 тонн сорвались с крана на судне и рухнули в Ирландское море.
К счастью, во время происшествия никто не пострадал. Специалисты предупредили местных жителей о плавающих обломках и сейчас достают упавшие в море детали.

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Метки: в мире   видео   инцидент   лопасти   падение   происшествие   
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9k
insaider 2 часа назад
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Дмитрий 21 минуту назад
Вот они, последствия "зеленой" энергетики. Во всем виновата Грета.
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42k
Элек Мек Час назад
Бывает...
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36k
Alex Час назад
Рукожопы
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40k
dima423 2 часа назад
ну а че...никто не говорил что будет легко))) ...запасаюсь поп корном, чтобы с удовольствием наблюдать как они будут ремонтировать и обслуживать всю эту зеленую энергетику, когда она немножко выработает свой ресурс) ...и что то мне сомнительно что они успевают окупить вложения)
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