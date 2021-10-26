В Великобритании лопасти и детали ветряной турбины рухнули в море

Из жизни стюардессы: что можно и нельзя работникам самой романтической профессии (6 фото)

Автомобиль упал на сотрудниц автосалона в Бразилии

"Не зря снимали": cпуск экскаватора в котлован пошел не по плану

Невероятное везение: цветочный горшок упал с 34 этажа рядом с ребенком

Заметавшаяся на железнодорожном переезде женщина чуть не попала под поезд

Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана