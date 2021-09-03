Простое упражнение для начинающих ораторов

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Актёр озвучивания Андрей Акимов рассказал об упражнении, которое поможет любому стать мастером дикторского и ораторского искусства. Видео необходимо смотреть со звуком.
С таким упражнением ещё и бегать быстро научишься. Присутствует ненормативная лексика.
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