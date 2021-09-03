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Простое упражнение для начинающих ораторов

Простое упражнение для начинающих ораторов (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Актёр озвучивания   Юмор   видео   голос   ораторское искусство   прикол   упражнение   
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Актёр озвучивания Андрей Акимов рассказал об упражнении, которое поможет любому стать мастером дикторского и ораторского искусства. Видео необходимо смотреть со звуком.
С таким упражнением ещё и бегать быстро научишься. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Актёр озвучивания   Юмор   видео   голос   ораторское искусство   прикол   упражнение   
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Raush 43 минуты назад
Да же и сказать особо нечего. Просто БРАВО!!!
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Mr.Adamson

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