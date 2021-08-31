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Нюхающая губную гармошку крыса стала героем нового трека музыканта The Kiffness

Нюхающая губную гармошку крыса стала героем нового трека музыканта The Kiffness (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 11:41
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   музыка   музыкант   позитив   прикол   
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Кому-то он уже успел надоесть, кто-то по-прежнему в восторге от его творчества... Перед вами прославившийся ремиксами на вирусные видео с животными музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness) и его новый хит с участием жены и нюхающей губную гармошку крысы Вероники.
Этот парень продолжает радовать и веселить! Хорошее настроение при просмотре обеспечено. 🐭

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Метки: The Kiffness   ynews   Юмор   видео   музыка   музыкант   позитив   прикол   
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АнтонПолднев 7 минут назад
Да ладно вам. Весёлый чувак. И талантливый
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sos1960sos Час назад
Популярность, она такая популярность... А скоро будет видео с женой, нюхающей часть тела музыканта?
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