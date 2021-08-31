Нюхающая губную гармошку крыса стала героем нового трека музыканта The Kiffness

Кому-то он уже успел надоесть, кто-то по-прежнему в восторге от его творчества... Перед вами прославившийся ремиксами на вирусные видео с животными музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness) и его новый хит с участием жены и нюхающей губную гармошку крысы Вероники.

2021-08-31T11:41:39+03:00