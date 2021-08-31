Нюхающая губную гармошку крыса стала героем нового трека музыканта The Kiffness

524
1
1
Кому-то он уже успел надоесть, кто-то по-прежнему в восторге от его творчества... Перед вами прославившийся ремиксами на вирусные видео с животными музыкант Дэвид Скотт (The Kiffness) и его новый хит с участием жены и нюхающей губную гармошку крысы Вероники.
Этот парень продолжает радовать и веселить! Хорошее настроение при просмотре обеспечено. 🐭
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана решила примерить очки, которые уронила девушка
- Подошел к работе с юмором
- Позитив у дороги: автомобилисты приняли участие в забавной акции
- Тайские рабочие стали частью нового хита музыканта The Kiffness
- Члены семьи не заметили впечатляющий трюк мужчины
31
Понравилось31
Новости партнёров