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Американцы подшучивают над репортерами, которые излишне театрально сражаются с ураганным ветром

Американцы подшучивают над репортерами, которые излишне театрально сражаются с ураганным ветром (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 08:35
Сообщество : Юмор
Метки: Ида   Юмор   видео   прикол   сша   ураган   фейк   
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На американский штата Луизиана обрушился ураган «Ида» и оставил более миллиона человек без электричества. Репортер телеканала решил продемонстрировать, насколько сильный на улице ветер, но слегка преувеличил масштаб проблемы. Его планы нарушил случайный прохожий, который влез в кадр и сделал колесо на заднем фоне.
Как люди выводят на чистую воду журналистов, которые преувеличивает масштабы стихийных бедствий.

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Метки: Ида   Юмор   видео   прикол   сша   ураган   фейк   
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8k
Maddy8 54 минуты назад
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860
iKrek 18 минут назад
Вся суть америки, всё только на показ. Как глубже капнёшь, так сплошная гниль.
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sivanov1079 44 минуты назад
Да это русские туристы!
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