Американцы подшучивают над репортерами, которые излишне театрально сражаются с ураганным ветром

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На американский штата Луизиана обрушился ураган «Ида» и оставил более миллиона человек без электричества. Репортер телеканала решил продемонстрировать, насколько сильный на улице ветер, но слегка преувеличил масштаб проблемы. Его планы нарушил случайный прохожий, который влез в кадр и сделал колесо на заднем фоне.
Как люди выводят на чистую воду журналистов, которые преувеличивает масштабы стихийных бедствий.
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