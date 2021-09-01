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Ни одна свадьба не обходится без традиционного бросания букета невесты приглашённым незамужним девушкам. Однако не все молодые люди рады, когда их вторые половинки ловят букет.
Согласно примете, поймать букет невесты на свадьбе для незамужней девушки - найти себе вскоре мужа. Если же парень уже есть, то подружка, которой достался свадебный букет, будет следующей приглашать гостей на свою свадьбу.
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