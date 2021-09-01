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Когда твоя девушка поймала букет невесты

Когда твоя девушка поймала букет невесты (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   букет   видео   прикол   свадьба   
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Ни одна свадьба не обходится без традиционного бросания букета невесты приглашённым незамужним девушкам. Однако не все молодые люди рады, когда их вторые половинки ловят букет.
Согласно примете, поймать букет невесты на свадьбе для незамужней девушки - найти себе вскоре мужа. Если же парень уже есть, то подружка, которой достался свадебный букет, будет следующей приглашать гостей на свою свадьбу.

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Метки: Реакция   Юмор   букет   видео   прикол   свадьба   
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6  комментариев
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Данный конкурс ржака и не более и лишь отсталые девчули думают что помала значит пипец, на свадьбах тьма пар которые знают друг друга чуть больше чем ни куя )))
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122
ford029 36 минут назад
она поймала --- а ты то тут при чем????
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5k
Александр Зотов 42 минуты назад
поймавшая одарила посона таким взглядом, что тот задумался куда б ему сбежать))
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58k
Александр Ломовицкий 54 минуты назад
вот интересно интересно люди отдают себе отчет о том что опошляют институт брака и семьи педерасты и прочие асоциальные личности . это нормально найти пару и создать ячейку общества родить детей строить планы на будущее . а сейчас получается баб приучили быть потреблядями алчными и тупыми а мужиков что жить одному и выглядеть как пид.ор раскрашенный это норма .
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