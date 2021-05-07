Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама»

Семейная пара из Ирландии опубликовали милое и забавное видео со своим сыном Эйденом. В ролике женщина спрашивает мальчика, может ли он сказать слова «мама». На её просьбу ребенок отвечает очень низким для своего юного возраста голосом.

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