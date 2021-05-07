Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама»

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Семейная пара из Ирландии опубликовали милое и забавное видео со своим сыном Эйденом. В ролике женщина спрашивает мальчика, может ли он сказать слова «мама». На её просьбу ребенок отвечает очень низким для своего юного возраста голосом.
Сейчас ребенок учится говорить слово «папа». Интересно, каким голосом он его в итоге произнесет?
Может показаться, что на голос ребёнка наложен какой-то эффект, однако отец мальчика заявил в комментариях к оригинальному видео, что никакой обработки нет и сын говорит своим реальным голосом.
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