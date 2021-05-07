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Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама»

Вызывайте экзорциста: мальчик забавно произносит слово «мама» (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 14:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   голос   дети   мама   позитив   прикол   
1394
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Семейная пара из Ирландии опубликовали милое и забавное видео со своим сыном Эйденом. В ролике женщина спрашивает мальчика, может ли он сказать слова «мама». На её просьбу ребенок отвечает очень низким для своего юного возраста голосом.

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Метки: Юмор   видео   голос   дети   мама   позитив   прикол   
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5k
Tim_G 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Maddy8 36 минут назад
Может батя чревовещатель?
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21k
Михаил Сметанкин 48 минут назад
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2k
Дмитрий Час назад
Серой там у них не запахло?)))))
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8k
Васильевна 2 часа назад
Ага, детки умеют так делать голосом. Знакомый тембр )
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8k
БарНалей 2 часа назад
ИМХО кирдык голосовым связкам. Есть тут медики, которые могут прокомментировать?
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254
Sandmann 2 часа назад
Друг интересуется, что за ягода?
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