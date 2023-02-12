Веселое упражнение против плохого настроения

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Если вам скучно и плохое настроение выполняйте это упражнение три раза в день и все пройдет. Наверное, но это не точно.
Предлагаем вашему вниманию смешное упражнение, которое проверит вашу координацию и память, ну и еще много чего. Вам понадобятся три тапочка и хорошая компания.
(Смотреть лучше без звука)
Можно и на вечеринке попробовать, главное не переборщить.
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Метки: Китай Юмор видео конкурсы развиваем память упражнение
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Я б на месте тамады сразу этот конкурс на вооружение взял, что б потом на свадьбах народ веселить
Правда, исполнение в пьяном виде может быть травмоопасно