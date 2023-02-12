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Веселое упражнение против плохого настроения

Веселое упражнение против плохого настроения

Автор:
12 февраля 2023 14:37
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   Юмор   видео   конкурсы   развиваем память   упражнение   
1090
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Если вам скучно и плохое настроение выполняйте это упражнение три раза в день и все пройдет. Наверное, но это не точно.

Предлагаем вашему вниманию смешное упражнение, которое проверит вашу координацию и память, ну и еще много чего. Вам понадобятся три тапочка и хорошая компания.


(Смотреть лучше без звука)

Можно и на вечеринке попробовать, главное не переборщить.

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Метки: Китай   Юмор   видео   конкурсы   развиваем память   упражнение   
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4  комментария
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1k
Мария Коненкова Час назад
Азиаты - чемпионы по дебильным видео для тик-тока. Ещё и с этим дебильным тиктоковским смехом...
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27k
Юрьевич 10 минут назад
Ну большая часть конечно постановка, но вообще прикольно

Я б на месте тамады сразу этот конкурс на вооружение взял, что б потом на свадьбах народ веселить

Правда, исполнение в пьяном виде может быть травмоопасно
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23k
Тигран Саркисян Полчаса назад
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