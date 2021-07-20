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Окунулся в российскую действительность

Окунулся в российскую действительность (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 июля 2021 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Справка   Юмор   больница   видео   прикол   
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Парень решил оформить справку и столкнулся с невероятной волокитой и бюрократией. Обратившись в больницу, он окунулся в российскую действительность с головой.

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Метки: Реакция   Справка   Юмор   больница   видео   прикол   
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12  комментариев
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
То ли дело в стране Чунга-Чанга, никаких справок
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11k
Eltiftel 15 минут назад
велком ту раша, мать вашу!
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22k
Сибиряк 20 минут назад
зато бесплатно
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34k
Alex 24 минуты назад
Welcome to real World!
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1k
Broscan Полчаса назад
Прикольный нигер
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−11
_____________ Час назад
даже нэгрэлам в рашке туго!
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−11
_____________ Час назад
путлерстан ! ...
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4k
Иван Час назад
Диалог в кабинете врача.
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3k
Outcast 2 часа назад
Тик токеры опять пытаются завирусить.
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
"У Вас в России все сложно".

Ну а куле ты хотел?
Это тебе не в Зимбабве коз пасти.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
У этой истории нету начала,
У этой истории нету конца,
Запах стоит как от пердежа,
Запах предвыборного пздежа.
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