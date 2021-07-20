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Парень решил оформить справку и столкнулся с невероятной волокитой и бюрократией. Обратившись в больницу, он окунулся в российскую действительность с головой.
Добро пожаловать в Россию. Присутствует ненормативная лексика.
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Ну а куле ты хотел?
Это тебе не в Зимбабве коз пасти.
У этой истории нету конца,
Запах стоит как от пердежа,
Запах предвыборного пздежа.