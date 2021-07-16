Забавная реакция мужчины на новую прическу жены

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Мужчина оказался в легком шоке, когда увидел вернувшуюся из салона красоты супругу. Женщина сделала себе афрокосички и муж не знал, как на это реагировать.
Мужчина был шокирован новой прической жены.
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Молодежненко ей сказали видите ли.
Возраст не приговор, факт. Но пытаться делать в 50+ лет то, что делают в 18-20 до отвращения глупо. Она же по-любому всем срет в уши что "мне всегда 18 хихихи". Умей стареть красиво, примеров масса. А это позорище. Она еще и одеваться пытается как 20-летняя.
они прям стоят друг-друга