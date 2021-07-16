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Забавная реакция мужчины на новую прическу жены

Забавная реакция мужчины на новую прическу жены (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 14:55
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   жена   муж   прикол   прическа   
1749
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Мужчина оказался в легком шоке, когда увидел вернувшуюся из салона красоты супругу. Женщина сделала себе афрокосички и муж не знал, как на это реагировать.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   жена   муж   прикол   прическа   
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12  комментариев
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9k
Majul 2 часа назад
И в чем мужик не прав? Жена дура.
Молодежненко ей сказали видите ли.
Возраст не приговор, факт. Но пытаться делать в 50+ лет то, что делают в 18-20 до отвращения глупо. Она же по-любому всем срет в уши что "мне всегда 18 хихихи". Умей стареть красиво, примеров масса. А это позорище. Она еще и одеваться пытается как 20-летняя.
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4k
Алекс Таворотов 13 минут назад
имхо это ее ответочка на его отвратные усики
они прям стоят друг-друга
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66k
Время - Ч. 13 минут назад
Я переведу что в голове у мужа - какая дура нахрена мне все это!!..
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14k
dimitr Полчаса назад
Постановочные видео - они такие...
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5k
Duckk 41 минуту назад
У мужика вся жизнь перед глазами промелькнула...
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1k
Ловите наркомана! Час назад
зато заметил что подстриглась
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372k
Алексей 2 часа назад
примерно раз в год я тоже так окуеваю от прически жены
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857
Not Found! 2 часа назад
Видио красноречивей любого комента
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377
Елена Букреева 2 часа назад
"чо мне мненье-то" (с)
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