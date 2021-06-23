FISHKINET
Сообщество Юмор 12468 постов • 2663 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Мистер невозмутимость

Мистер невозмутимость (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 июня 2021 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   аттракцион   видео   невозмутимость   прикол   
646
1
1
Как выглядит человек, который не испытывает страха во время катания на аттракционах. Интересно, зарплату он получает с таким же выражением лица?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Реакция   Юмор   аттракцион   видео   невозмутимость   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Alex Ato 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Mike Miller 22 минуты назад
На публику же всё. Для камеры. Не на расслабоне, а с целью изобразить невозмутимость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
154
Dima 24 минуты назад
да его нада в колесо обозрение вместе с Моргенштерном посадить и на самом верху выключить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Bill Час назад
Я однажды провел над собой эксперимент - проехал на американской горке за неделю раз 30. Выражение лица у меня было точно такое же. Пожалуй даже еще скучнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
956
azuver 2 часа назад
А если его без парашюта с самолёта скинуть ,думаю,что эмоции появятся.(шутка).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео) Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео) Сеанс синхронного кивания Сеанс синхронного кивания А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца А настоящей добычи нет?! Хозяйка затроллила своего пернатого питомца Кот, который умеет решать проблемы Кот, который умеет решать проблемы Необычная реакция мужчины на сюрстремминг Необычная реакция мужчины на сюрстремминг Забавный розыгрыш сотрудницы офиса Забавный розыгрыш сотрудницы офиса
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496447



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
4
352
Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире
2
158
Американцы взорвали 18-тонную бомбу рядом с самым дорогим боевым кораблем в мире
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Прикольные фото и картинки из сети (Часть 3)
0
0
Прикольные фото и картинки из сети (Часть 3)
20 умерших знаменитостей, которые оказались далеко не святыми
0
41
20 умерших знаменитостей, которые оказались далеко не святыми
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео)
Тиктокеры взялись учить жизни предков: что из этого выйдет (1 фото + 10 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сосед, разрывающий пасть писающему мальчику
3
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#футбол#прикол#автомобили#Россия#приколы#картинки#девушки#фотографии
#Юмор#животные#СССР#подборка#дтп#кино#авто аварии#Разное#коронавирус#спорт
#интересно#факты#интересное#аварии#автомир#люди#война#Москва#сша#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться