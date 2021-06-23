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Как выглядит человек, который не испытывает страха во время катания на аттракционах. Интересно, зарплату он получает с таким же выражением лица?
А вы любите аттракционы?
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Метки: Реакция Юмор аттракцион видео невозмутимость прикол
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