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Трюк на «тарзанке» с неожиданным финалом

Трюк на «тарзанке» с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 10:54
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   неожиданно   прикол   
1986
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Парень пытался снять на видео трюк своего знакомого, но в один момент всё пошло не по плану. Шумный экстремал нарушил покой местного жителя и он решил отыграться на операторе.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   неожиданно   прикол   
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10  комментариев
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5k
schmubu 2 часа назад
ужика напугали, изверги...
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450
DRMORO2 15 минут назад
я сколько помню, в воде змеи не кусаются, они не хватает усилия для толчка и броска.
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5k
Кузнец душ. 15 минут назад
Ужика испугался как будто это анаконда
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309k
Adat 24 минуты назад
Хорошо там ящерица не проплывала, а то он наверно бы подумал что это аллигатор...
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27
Андрей Полчаса назад
Поржал))))
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33k
Гёз Уленшпигель Час назад
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15k
Serg2001 2 часа назад
А я пару раз так гадюку видел... Хорошо оба раза в лодке сидел.
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Отличная постановка
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27k
Игорь 2 часа назад
Ну в воде же был оператор, его позора даже никто бы и не увидел. :-)
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