Трюк на «тарзанке» с неожиданным финалом

1986
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Парень пытался снять на видео трюк своего знакомого, но в один момент всё пошло не по плану. Шумный экстремал нарушил покой местного жителя и он решил отыграться на операторе.
Видео рекомендуется смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.
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Метки: Реакция Юмор видео неожиданно прикол
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