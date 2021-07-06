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Мужчина дразнит своих умных и терпеливых собак

Мужчина дразнит своих умных и терпеливых собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   собака   
917
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Владелец двух собак натренировал своих питомцев приступать к приему пищи по команде "можно". Посмотрите, как собаки реагируют, когда слышат похожие на команду хозяина слова.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   прикол   собака   
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6  комментариев
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1k
Fara Zolkin Час назад
Хозяин хитрая жоп а.
Собакены молодцы, держатся.
Хотя тот,который справа ну уж очень хотел сорваться. Всем позитива.
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4k
Дмитрий Григорьев 10 минут назад
Попробовал бы он с котом такие фокусы. ..
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371
Семен 13 минут назад
Овчарик уже тертый, привык. А добер, видать, первый раз попал))
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3k
Brataxe 39 минут назад
Доберман, похоже, помоложе.
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2k
Александр Едигаров 41 минуту назад
У добера реакция моментальная на букву М)))
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33k
Alex Час назад
Засранец. А собакена ах слюни потекли
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