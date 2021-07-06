Мужчина дразнит своих умных и терпеливых собак

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Владелец двух собак натренировал своих питомцев приступать к приему пищи по команде "можно". Посмотрите, как собаки реагируют, когда слышат похожие на команду хозяина слова.
Видео необходимо смотреть со звуком.
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Собакены молодцы, держатся.
Хотя тот,который справа ну уж очень хотел сорваться. Всем позитива.