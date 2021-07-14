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Почему не стоит заводить дома енотов

Почему не стоит заводить дома енотов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 08:42
Сообщество : Кино
Метки: Реакция   Юмор   видео   енот   животные   курьезы   прикол   
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Женщина показала, почему еноты - это далеко не самые лучшие домашние животные. Они действительно милы и очаровательны, но только не тогда, когда живут с тобой.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   енот   животные   курьезы   прикол   
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Рекламщик 20 минут назад
Ищу во мху енота!
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Злодей 43 минуты назад
в клетке надо оставлять,это дикое животное.
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