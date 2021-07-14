Почему не стоит заводить дома енотов

Женщина показала, почему еноты - это далеко не самые лучшие домашние животные. Они действительно милы и очаровательны, но только не тогда, когда живут с тобой.

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«Заведи енота» — говорили они. «Скучно не будет» — говорили они. Присутствует ненормативная лексика.