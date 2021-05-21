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Сообщество Без кота и жизнь не та 891 пост • 382 подписчика подписаться
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Необычная реакция кота на сигнализацию

Необычная реакция кота на сигнализацию (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 09:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кот   коты   прикол   сигнализация   
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Кот активировал сигнализацию на автомобиле и испугался громких звуков. Однако любопытство оказалось сильнее страха и животное решило остаться.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   животные   кот   коты   прикол   сигнализация   
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Slonyash 10 минут назад
Зачем пугаете животное?
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