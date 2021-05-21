Необычная реакция кота на сигнализацию

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Кот активировал сигнализацию на автомобиле и испугался громких звуков. Однако любопытство оказалось сильнее страха и животное решило остаться.
Забавные действия кота при сигнализации.
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