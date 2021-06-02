Настя, помоги мне: неадекватный подросток в лифте дома в Ярославле

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Установленная в лифте одного из лифтов в Ярославле камера наблюдения запечатлела подростка, которому привиделось нечто ужасное.
Находившийся, предположительно, в состоянии наркотического опьянения молодой человек забежал в кабину лифта, начал бить по кнопкам и звать на помощь.
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- парень больной на голову под наркотой
- парень снимает ролик для своего блога(ну это то же больной на голову)
можно сделать электростанцию атомную, а можно весь мир взорвать
дозировано применяя это лекарство, или стимулятор (например для военных или спасателей)
наш организм делает про запас резервы, и наркота (ну я так называю все эти вещества) могут позволить открыть кингстоны организма и вся это энергия может быть телом использована
и все работает быстрее и мозг и мышцы
но эти же "стоп-краны" в организме они же не зря природой предусмотрены
да можно открыть, но вход руболь - выход 3000 руб
быстро вынимая и вставляя вилку от компьютера в розетке можно увидеть на мониторе компьютера разные глюки
(компьютер в данной метафоре это ваш мозг)
(это из лекции профессора)
ну иначе, сидите вы такой, употребляете лсд или что там вам бог послал
и тут... открывается дверь, а там чудовище, а вы на балконе, но у вас же крылья выросли и вы теперь можете летать