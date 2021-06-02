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Настя, помоги мне: неадекватный подросток в лифте дома в Ярославле

Настя, помоги мне: неадекватный подросток в лифте дома в Ярославле (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июня 2021 12:20
Метки: видео   лифт   неадекват   подросток   ярославль   
1023
1
1
Установленная в лифте одного из лифтов в Ярославле камера наблюдения запечатлела подростка, которому привиделось нечто ужасное.

Источник:

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Метки: видео   лифт   неадекват   подросток   ярославль   
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25  комментариев
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4k
Shtoppi 2 часа назад
Чет это все какой-то постановой попахивает. Обычно под веществами никто так целенаправленно в камеры наблюдения не смотрит, а тут прям точно на нее. Мож от армии решил на дурку закосить?
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27k
Кот Баюн 5 минут назад
На спайс похоже...
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88k
сапер Водичка 9 минут назад
Все норм.,просто парень не хочет женится на этой тетке !
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1k
Инквизитор РФ 18 минут назад
Торчки
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429
Дмитрий 21 минуту назад
Даже не будущий, уже состоявшийся овощь
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3k
Buks 22 минуты назад
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4k
Ya 24 минуты назад
Варианта два:
- парень больной на голову под наркотой
- парень снимает ролик для своего блога(ну это то же больной на голову)
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7k
Сгусток позитива 51 минуту назад
))
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3k
Борис Карабанов Час назад
Не верю!
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8k
Шурум-бурум Час назад
соленый крендель
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−111
Владимир Час назад
наркотики, это как и ядерная энергетика
можно сделать электростанцию атомную, а можно весь мир взорвать

дозировано применяя это лекарство, или стимулятор (например для военных или спасателей)

наш организм делает про запас резервы, и наркота (ну я так называю все эти вещества) могут позволить открыть кингстоны организма и вся это энергия может быть телом использована
и все работает быстрее и мозг и мышцы

но эти же "стоп-краны" в организме они же не зря природой предусмотрены
да можно открыть, но вход руболь - выход 3000 руб
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13k
Serg2001 2 часа назад
На месте родителей заставил бы его по утрам этот ролик смотреть в течении получаса... годик или два.
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258
Елена Букреева 2 часа назад
Девушка в розовой кофточке наверное призналась, что беременна.
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Вещества.
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74
Dima Парагвайский шпион 39 минут назад
существо под веществом...!
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−111
Владимир 2 часа назад
наркотики... это вот как играться с вилкой в розетке
быстро вынимая и вставляя вилку от компьютера в розетке можно увидеть на мониторе компьютера разные глюки

(компьютер в данной метафоре это ваш мозг)
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−111
Владимир 2 часа назад
употреблять наркотики нужно строго на первом этаже
(это из лекции профессора)

ну иначе, сидите вы такой, употребляете лсд или что там вам бог послал
и тут... открывается дверь, а там чудовище, а вы на балконе, но у вас же крылья выросли и вы теперь можете летать
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Потому как, не надо пробовать всякую дрянь синтетическую. Фляга может навсегда свистануть!
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Пересолил
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9k
harlamov 2 часа назад
Начинается как ужастик
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994
gizmo gizmo 2 часа назад
замуровали демоны...
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2k
Александр 2 часа назад
Спайс
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Alonso

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