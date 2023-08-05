«Запомни, раз и навсегда»: в автобусе мужчина чуть не задушил подростка из-за громкого разговора по телефону

Парень во время поездки с кем-то общался, однако это не понравилось взрослому пассажиру рядом. Мужчина попросил быть потише, на что юноша спросил: "Извините, а вы кто?". Эта фраза показалась воронежцу дерзкой и он сразу же набросился на школьника.