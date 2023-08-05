«Запомни, раз и навсегда»: в автобусе мужчина чуть не задушил подростка из-за громкого разговора по телефону

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Парень во время поездки с кем-то общался, однако это не понравилось взрослому пассажиру рядом. Мужчина попросил быть потише, на что юноша спросил: "Извините, а вы кто?". Эта фраза показалась воронежцу дерзкой и он сразу же набросился на школьника.
Чтобы проучить невоспитанного зумера мужчина начал душить его и приговаривать, что "теперь он запомнит это навсегда".
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А) Там уважают старших
Б) Старшие хоть и бывают с придурью, но именно они отстаивают традиции, а так-же манеры и стиль того как себя должны вести люди. И в целом, все это понимают.
- Так это в Турции, там тепло...
Возьми телефон и выкинь в окно.
Выбранная мера пресечения должна соответствовать совершённому нарушению
Подросток громко говорит по телефону, все молчат- ой вы терпилы, ой молодёжь понимает только грубую силу.
кто-то подошёл и объяснил раз и навсегда как себя вести- ой ребёночка жааалко, ой чё все смотрят, ой он не имел права.
А то был случай в поликлинике, в основном бабули в очереди, и какая-то девчуля лет 15 минут 20-30 с подругой громким голосом пацанов обсуждала, личные дела. А людям это интересно слушать? Как мой дед говорил: телефон не средство общения, а средство связи. Хотя в данное время я бы с ним не согласился.
И до кучи. Если из сериалов убрать разговоры по мобилам, они бы стали (по временному формату) раза в 2 или 4 короче. И убивают 2 момента.
В жизни не слышал фразы, когда чел другому не может дозвониться: Ну ответь. Возьми трубку.
И когда менты или ещё какие-то вояки сидят в засаде и вдруг у них звонит телефон на всю мощь. Они что, дебилы, звук не отключают, на вибро не ставят?
Всем хорошей субботы и выходных!
а дерзости им не отнимать
А с чего ты решил, что мужик полезен для общества и платит налоги, а пацан, к примеру, нет?
Яжемама или яжепапа защитят дитятю.
А тут реальная жизнь, где воспитывают правильно.
Хамишь взрослым - получи по заднице.
В очередной раз убеждаюсь в правильности запрета огнестрела у нас.
В противном случае, мог бы и пальнуть