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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 529 постов • 28 подписчиков подписаться
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«Запомни, раз и навсегда»: в автобусе мужчина чуть не задушил подростка из-за громкого разговора по телефону

«Запомни, раз и навсегда»: в автобусе мужчина чуть не задушил подростка из-за громкого разговора по телефону

Автор:
05 августа 2023 10:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   воронеж   мужчина   неадекват   подросток   телефонный разговор   удушение   
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Парень во время поездки с кем-то общался, однако это не понравилось взрослому пассажиру рядом. Мужчина попросил быть потише, на что юноша спросил: "Извините, а вы кто?". Эта фраза показалась воронежцу дерзкой и он сразу же набросился на школьника.

Чтобы проучить невоспитанного зумера мужчина начал душить его и приговаривать, что "теперь он запомнит это навсегда".

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Метки: Видео   воронеж   мужчина   неадекват   подросток   телефонный разговор   удушение   
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50  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Сейчас начнётся срач! Я за мужика, в общественном месте следует вести себя скромнее и не орать на весь автобус по мобиле! Тинейджеры обурели!
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1k
Просто прохожий Минуту назад
Душить может перебор, но по харе наотмашь врезать надо, что бы "юшкой" умылся, но очень неплохо было бы и родакам харю разбить в кровь. И это щенок один, а не в стаде таких же зверенышей, в стаде они борзеют в 10 раз больше, а на камеру в 100 раз. И эта подрастающая тварь полезла на здорового мужика, а такую бабу которая его зажищает он бы просто поимел во все дырки. Этот подрастающий подонок уже отработанный материал. человеком не будет.
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21
Александр 2 минуты назад
Да подростки сейчас понимают что их трогать нельзя , у нас в подъезде повадились как то толпой курить разговоры уговоры не помогали горы бычков и нельзя даже вытащить за шкварник из подъезда везде камеры . Но так душить пацана перебор думаю будут у мужика проблемы с полицией или отцом пацана.
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0
Ибрагим 13 минут назад
Лечиться мужчине надо!
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10k
Dabus 15 минут назад
В Азиии любая старушка может подойти к такому юному дарованию, дать ему леща или начать его бить по голове зонтиком или веером. И никто вообще ничего не скажет против. Потому что:
А) Там уважают старших
Б) Старшие хоть и бывают с придурью, но именно они отстаивают традиции, а так-же манеры и стиль того как себя должны вести люди. И в целом, все это понимают.
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0
Ибрагим Dabus 12 минут назад
Это смотря где и смотря какая старушка.
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−1
Andy2019 15 минут назад
Зачем причинять увечья человеку?
Возьми телефон и выкинь в окно.
Выбранная мера пресечения должна соответствовать совершённому нарушению
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9k
Maddy8 18 минут назад
У нас народ как собаки с костью- куда кинул туда и лают.
Подросток громко говорит по телефону, все молчат- ой вы терпилы, ой молодёжь понимает только грубую силу.
кто-то подошёл и объяснил раз и навсегда как себя вести- ой ребёночка жааалко, ой чё все смотрят, ой он не имел права.
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4k
sibull 24 минуты назад
Дело не в том, что я из поколения олдов, мне 62 годика, работал в школе во 2-ой половине 80-х, ученики меня подсадили на хэви-метал (до того хард-рок слушал). Но с телефонами реально пипец. Ещё пошла такая муйня, держать тел перед говорящим отверстием (ртом) на громкой связи. Млин, ну надо тебе поговорить, выйди на остановке, окоп выкопай, и болтай, сколько угодно (утрированно говорю).

А то был случай в поликлинике, в основном бабули в очереди, и какая-то девчуля лет 15 минут 20-30 с подругой громким голосом пацанов обсуждала, личные дела. А людям это интересно слушать? Как мой дед говорил: телефон не средство общения, а средство связи. Хотя в данное время я бы с ним не согласился.

И до кучи. Если из сериалов убрать разговоры по мобилам, они бы стали (по временному формату) раза в 2 или 4 короче. И убивают 2 момента.
В жизни не слышал фразы, когда чел другому не может дозвониться: Ну ответь. Возьми трубку.
И когда менты или ещё какие-то вояки сидят в засаде и вдруг у них звонит телефон на всю мощь. Они что, дебилы, звук не отключают, на вибро не ставят?
Всем хорошей субботы и выходных!
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5k
Terminator Полчаса назад
подросток его ростом
а дерзости им не отнимать
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5k
Subic Полчаса назад
Есть такой термин "правовое государство". Это про нас? Давайте оценим действия сторон с точки зрения закона. Несовершеннолетний. Что он нарушил? Может административное? Тишина и покой граждан в ночное время? Нет. Может просматриваются признаки преступления по статье 213 УК РФ? Тоже нет. Да, очевидный вывод, в действиях малолетки нет состава преступления не только уголовного, но даже и административного. Теперь взрослый. Легко просматриваются признаки преступления (минимум и вероятнее всего) по статье 115 УК РФ. Ну, на основании видео доказательное обвинение не выстроишь, но, думаю, что если родители (опекуны) ребенка пройдут весь необходимый путь (заявление в полицию, медицинская экспертиза и прочее), то, с большой долей вероятности, взрослый будет осужден по вышеуказанной статье. Она не предусматривает, конечно, лишения свободы, там штраф, но судимость в личном деле будет. И возмещение вреда здоровью (не много, тысяч 8-10 вполне могут быть в пользу родителей, кроме штрафа, который, конечно в пользу государства). Ну опуская (все же мы не в полиции и не суде) процедуру и упрощая можно сделать следующий вывод. Взрослый это ПРЕСТУПНИК, ребенок - пострадавший. Все же "правила приличия" это несколько виртуально, а вот уголовное законодательство это весомо и запускает государственную карательную машину (со скрипом по 115, но работает). Опять же с точки зрения той несколько виртуальной морали и приличий в обществе, действия взрослого, явный перебор. Теперь очевидный вывод, за который я наберу достаточно "минусов". Но, видимо, правда то глаза колет? Условно, все кто (даже с оговорками) за мужика пытаются жить и оценивать происходящее "по понятиям", а не по закону. То есть и сами уж далеки от правил морали. :)
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9k
Trenzel2003 42 минуты назад
В мое детсво меня бы за уши отдергали бы. Ну или по заднице получил бы. А ладонь рабочего дядьки была увесистой.
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471
Stekr 43 минуты назад
Бабу душить надо )
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845
Димыч 45 минут назад
Боюсь, что как раз-таки надолго это запомнит мужик... А про личностей, которые не следят за прогрессом (наушники, гарнитуры) , считающие, что их видеозвонок, фильм, музыку должен слушать весь вагон, автобус и т.д я даже не знаю, что сказать. Это - тупость, невоспитанность, возрастные изменения, дикость...хз.
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562
Alexander Sar 48 минут назад
Сделал мужик правильно совершенно. Щенок который ничерта ничего для людей и страны в этой жизни еще не сделал не заплатил ни копейки налогов что-то из себя мнит и какие-то права себе выдумывает. На место надо ставить этих сопляков...
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7k
TheDimking 55 минут назад
вот из-за таких курей и получаем оборзевшую распоясанную молодежь
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32k
albedo 57 минут назад
Привыкли тинейджеры, что в школе можно не считаться с учителем.
Яжемама или яжепапа защитят дитятю.

А тут реальная жизнь, где воспитывают правильно.
Хамишь взрослым - получи по заднице.
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8k
Сфинктер Андропова Час назад
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37k
russger Час назад
Интересно, до толпы громких цыган он бы так же доипался? Сопляка "придушить" так-то и я могу
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44k
Карандаш Час назад
А куры то раскудахтались!!!
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
«на что юноша спросил: "Извините, а вы кто?". Эта фраза показалась воронежцу дерзкой и он сразу же набросился на школьника»

В очередной раз убеждаюсь в правильности запрета огнестрела у нас.
В противном случае, мог бы и пальнуть
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10k
Том Сойер 2 часа назад
Сопливый му.дак решил выепнуться? Теперь точно надолго запомнит. (На самом деле эти сопливые му.дачки совсем окуели, с чего они решили, что можно безнаказанно хамить людям? Привыкли в инете обезличенными людей оскорблять, думают, что и в реальной жизни прокатит - нет, пля, не прокатит)
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171
iskra nukaktotak Час назад
"Кто-то другой" когда-то был подростком. И если с детства не понял правил поведения в обществе,то вырастет большое хамло,или хабалка.
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