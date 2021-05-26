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В Воронеже вандалы подрались со своим отражением в зеркале

В Воронеже вандалы подрались со своим отражением в зеркале (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: вандализм   вандалы   видео   воронеж   зеркало   лифт   
566
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В Воронеже двое парней что-то не поделили с собственным отражением в зеркале в лифте и устроили с ним драку. Камера наблюдения запечатлела вандалов во всей красе.

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Метки: вандализм   вандалы   видео   воронеж   зеркало   лифт   
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8  комментариев
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2k
ддт Час назад
А потом кричат, что у нас все везде сломано, зассано, загажено! Вот вам и пример! И ведь спроси: "Зачем сделали то?" даже и не придумают, что сказать!....15 суток парашу из камер выносить и штраф не х....вый в довесок!
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828
iCyanide Полчаса назад
Не тех животных обезьянами назвали, точно не тех.
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3k
Алексей 40 минут назад
а разбил то мужик )))) парни хоть и балбесы и в мясо, но починили ))))
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20k
hebpat Час назад
а я ребят понимаю, действительно, увидев такую рожу рука сама сразу тянется врезать
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15
Александр Черкашин 2 часа назад
Хлипкое крепление какое-то, оказалось, от пару ударов отвалилось.
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1k
Александр Сергеевич 2 часа назад
УБЛЮДКИ!!!
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6k
insaider 2 часа назад
Лучше бы друг друга отмудохали!
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