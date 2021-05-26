В Воронеже вандалы подрались со своим отражением в зеркале

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В Воронеже двое парней что-то не поделили с собственным отражением в зеркале в лифте и устроили с ним драку. Камера наблюдения запечатлела вандалов во всей красе.
После того, как зеркало начало падать, вандалы как могли закрепили его и вышли из лифта. Зашедший вскоре после них житель дома решил полюбопытствовать и уронил зеркало на себя.
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