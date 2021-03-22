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В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы

В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 08:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Реакция   видео   дети   мама   снег   спасение   ярославль   
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В одном из дворов Ярославля женщину и ребенка чуть не придавило упавшей с крыши снежной глыбой. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть идущую с малышом по тротуару героиню ролика. В какой-то момент она поднимает голову, хватает ребенка и отбегает в сторону.

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Метки: Реакция   видео   дети   мама   снег   спасение   ярославль   
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4  комментария
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2k
Лео Рудакопски 22 минуты назад
Как правило, на другом конце такой лавины сидит чья-то ленивая, зажравшаяся задница.
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−28
EE 37 минут назад
Мать года)
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934
Леший 40 минут назад
вот настоящая мать, а не эти яжемамки
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53k
pynh 45 минут назад
Прошлонедельный бабаян
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Forestdude

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