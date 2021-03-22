В Ярославле мама спасла ребёнка от падающей с крыши снежной массы

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В одном из дворов Ярославля женщину и ребенка чуть не придавило упавшей с крыши снежной глыбой. На опубликованных в сети кадрах можно увидеть идущую с малышом по тротуару героиню ролика. В какой-то момент она поднимает голову, хватает ребенка и отбегает в сторону.
Убегая из опасного места женщина чуть не попала под машину. К счастью, водитель успел вовремя затормозить.
Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы.
Произошедшим заинтересовались правоохранительные органы.
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