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Буйный бородач против уфимского лифта

Буйный бородач против уфимского лифта (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 11:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   бородач   вандал   вандализм   видео   лифт   уфа   
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В одном из домов в Уфе неадекватный парень решил выместить злобу на лифте. Установленная в кабине камера запечатлела вандала во всей красе.

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Метки: Россия   бородач   вандал   вандализм   видео   лифт   уфа   
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35  комментариев
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33k
AGM 2 часа назад
Судя по стенам обшитим ДСП он там не в первый раз едет
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57k
InfoVoin AGM 2 часа назад
В новых домах в лифтах не убирают эти ДСП панели, пока весь дом не заселится, чтобы мебелью и вещами не разворотило лифт изнутри, потом их снимают.
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2k
Semen 5 минут назад
Чурка есть, чурка...
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6k
Влад 5 минут назад
от разбитой лампы он там ядом надышался на всю жизнь вперед-вот и наказание
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4k
Димыч 13 минут назад
В конце догадался же кнопку нажать.
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31
Виктор 14 минут назад
Тожероссиянин.
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49k
smakido 15 минут назад
Хочется верить, что он таки дождётся " апплодисментов" от правоохранительных органов, тем более что фэйс сфотографирован.
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623
лесная лысоешка 18 минут назад
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−3
ekyss 24 минуты назад
чурка ...
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88k
сапер Водичка Полчаса назад
Запретить размножаться !
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278
liveevil Полчаса назад
"неадекватный" - это еще слабо сказано.
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6k
Сгусток позитива 39 минут назад
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24k
Владимир 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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15k
Dr.CrAzY Час назад
> "ак замкнутое пространство сказывается на психике агрессивных и неадекватных людей"
-
пространство тут непричем - он просто талпаеп окуевающий от себя такого крутого...
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15k
Александр Час назад
Еле раунд отстоял и слился из лифта из-за травмы культяпки. Лифту присуждается техническая победа...
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12k
Serg2001 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1
Владимир 2 часа назад
-Я в твоем доме лифт шатал
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
Лифты из сип панелей??
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15k
Dr.CrAzY Lev Asriev Час назад
поверх стандартных панелей обшито от таких талпаепов
ещё в новостройках часто на время заезда жильцов обшивают, чтобы грузами не попортили панели
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Бедняжка, кулачок повредил. Ну ничего, сейчас мама подует и все пройдет.
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57k
InfoVoin 2 часа назад
Обезьяна в клетке и то поадекватнее.
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Наверное, нужна какая-то доска позора, куда выкладывать всех этих дебилов с полными анкетными данными.
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19k
Виталий Кот 2 часа назад
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