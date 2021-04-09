Буйный бородач против уфимского лифта

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В одном из домов в Уфе неадекватный парень решил выместить злобу на лифте. Установленная в кабине камера запечатлела вандала во всей красе.
Посмотрите, как замкнутое пространство сказывается на психике агрессивных и неадекватных людей.
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пространство тут непричем - он просто талпаеп окуевающий от себя такого крутого...
ещё в новостройках часто на время заезда жильцов обшивают, чтобы грузами не попортили панели